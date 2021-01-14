Военная пенсия в 2021 году: Как проиндексируют пенсии военных. Рассказываем о решении Путина

При начислении пенсии бывшим военным в 2021 году снова учтут лишь 73,68% от величины денежного довольствия военнослужащих.

Не все пенсионеры получают достойную пенсию

Какой будет индексация пенсии военных в 2021 году, это очень волнует пенсионеров в России. В этом вопросе разбирался «Курьер. Среда. Бердск».

Заморозка пенсии

Федеральный закон о «заморозке» ежегодного увеличения на 2% сверх инфляции размера денежного довольствия для расчета военных пенсий принят Государственной Думой 18 ноября 2020 года и одобрен Советом Федерации 2 декабря 2020 года.

- Пролонгировать приостановление действия части второй статьи 43 Закона о пенсионном обеспечении до 1 января 2021 г., сохранив размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, - 73,68 процента, - говорится в пояснительной записке.

Что это значит? Теперь при начислении пенсии бывшим военным в 2021 году снова учтут лишь 73,68% от величины денежного довольствия военнослужащих. При этом индексации пенсий военнослужащих с 1 января 2021 года не будет. Понижающий коэффициент в 2021 году равен 0,7368.

Почему пенсии военных заморозили?

Законом о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу предусмотрено, что военные пенсии подлежат пересмотру одновременно с увеличением денежного довольствия военнослужащих ежегодно с 1 января 2013 года на 2%. Именно поэтому размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, с 54% в 2012 году должен был постепенно достигнуть 100%. Но в 2015 году действие этой нормы приостановили. По предварительной оценке «заморозка» продлена до 2022 года.

Когда ждать повышение военной пенсии в 2021 году?

Индексация военной пенсии в 2021 году состоится только в октябре, вместе с повышением окладов действующих военнослужащих. Кстати, прибавку в октябре 2021 года получат около 2,6 млн человек. На нее могут рассчитывать:

проходившие службу по контракту или по призыву;

бывшие сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, органов фельдъегерской связи.

При этом отмечается, что в 2021-2023 годах будет обеспечена ежегодная индексация выплат военнослужащим и военным пенсионерам на уровень инфляции. Таким образом, с 1 октября 2021 года прибавка составит 3,9-4,2% на уровень инфляции в этом году.