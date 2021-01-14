Дистанционное обучение 2021 в Москве: Продлят ли дистант для московских школьников в январе?

Дистант или очная форма — вопрос, волнующий всех в каждом регионе России. На него ответили московский мэр Собянин, глава Минпросвещения Кравцов и другие эксперты. Они призывают не верить фейкам.

В России большинство выступает за очную форму обучения - уроки проводят учителя в школьных классах

С 1 января 2021 года вступил в силу приказ Минпросвещения "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам". В нем прописано, что в образовательном процессе используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные, электронное обучение. А при угрозе возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или ЧС учеба осуществляется с применением электронного формата, дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных образовательных стандартах, если невозможно обойтись дистанта или перенос сроков обучения.

Мэр Москвы Сергей Собянин еще до Нового года озвучил возможные перспективы работы школ в 2021 году. И позже он заявлял, что ограничения из-за коронавируса в столице сохраняются, в том числе для московских школьников. В прошлом году «больше миллиона школьников перешли на дистанционное обучение всего за неделю и нормально завершили учебный год», сказал Собянин. Мэр отметил, что ухудшения качества образования из-за введения ограничительных мер на очное посещение школ не наблюдалось. Москва оказалась одна из лучших по готовности к дистанционному обучению при чрезвычайных обстоятельствах.

Что касается сроков возврата к нормальному очному обучению, то власти Москвы планируют отменить дистанционный режим обучения для школьников при спаде заболеваемости коронавирусом.



- Это не будет навечно, здесь вопрос о неделях или месяцах. Когда мы увидим хотя бы небольшой спад заболеваемости, то будем переходить на очное обучение с онлайна, - сказал Собянин.

Однако всех волнует вопрос, начнут ли школьники нормальное обучение во втором полугодии текущего учебного года? Ответ на вопрос по возвращению полноценного очного обучения зависит не только от эпидемиологической обстановки, но и от скорости и масштабности вакцинации населения, отметил московский градоначальник:

- Москвичи смогут вернуться к нормальной жизни без ограничений после массовой вакцинации.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 13 января по указу Сергея Собянина расширен список категорий тех, кому в первоочередном порядке ставят прививки. С 14 января начали работу дополнительные прививочные пункты. Сейчас их в Москве 100. Согласно расчетам, при достижении порога количества граждан, имеющих иммунитет к коронавирусу в 70%, пандемия прекратится.

Дистант или уроки "в живую"

Между тем, продолжается обсуждение темы продления зимних каникул для московских школьников до 25 января 2021 года и начала второго полугодия в режиме ограниченного доступа в школы, когда старшеклассники продолжат обучение в дистанционном режиме.

В частности организацию образовательного процесса в условиях необходимости применения элементов дистанционного обучения обсудили на третьем заседании Общественного совета при Минпросвещения России.

Первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко отметил, что даже в условиях текущей эпидситуации образовательные организации продолжают работать и в привычном, очном формате, и в смешанном, когда уроки проводятся дистанционно. При этом обеспечивается качество образования.

- Большинство школьников обучаются в очном формате. Для нас важно сохранять очный формат и использовать дистанционные технологии только при крайней необходимости, – подчеркнул он.

Замминистра просвещения Виктор Басюк представил на заседании результаты опроса учителей о работе в условиях вынужденного «дистанта»:

- В опросе приняло участие более 81 тысячи учителей из 20 субъектов Российской Федерации. Анкета была разработана для выявления вызовов, с которыми столкнулись учителя в процессе перехода на новый, дистанционный формат работы, понимания того, какие меры помощи и поддержки нужны учителю для полноценного проведения дистанционных занятий.

Замминистра отметил, что при составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели, а для профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках важно проводить физкультминутки и гимнастику для глаз.

- По мнению респондентов, больше всего времени требует подготовка к занятиям. Так ответили 70,6% педагогов. На втором месте – индивидуальные консультации учеников и родителей, 25,2%. Большую часть времени непосредственно на проведение уроков тратит лишь 4,2% опрошенных. То есть учителя справляются с освоением новых технологий, – отметил он.

Виктор Басюк подчеркнул разницу между дистанционным форматом обучения и цифровой образовательной средой. Если первое – это временная вынужденная мера, то второе – это программа технического сопровождения образовательного и воспитательного процессов, которая соответствует лучшим образовательным практикам нашего времени и задачам технологического прогресса, которые стоят перед государством.

Председатель Общественного совета при Минпросвещения России Виталий Сурвилло согласился с позицией министерства, что дистанционный формат обучения не должен заменить традиционную школу.

- Самый сложный вопрос в том, как долго будет продолжаться необходимость соблюдения ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции. В этом свете представляется крайне важным просить специалистов-эпидемиологов проработать иные, помимо дистанционного формата, инструменты обеспечения безопасности здоровья учителей и детей, используя в том числе практику продолжения очного школьного обучения в ряде стран Европы, и предложить их на рассмотрение глав регионов, где в настоящее время применяется эта временная мера. Нам надо не бояться пандемии, а научиться жить с пандемией, не допуская того, чтобы потери качества образования школьников по своим последствиям превысили бы ущерб от самой инфекции, – сказал Виталий Сурвилло.

Члены Общественного совета поддержали идею о том, что необходимо добиться максимальной безопасности внутри школы для возвращения к традиционной системе обучения.

Указ московского мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин еще перед Новым годом подписал Указ № 127-УМ о продлении каникул для всех школьников столицы до 17 января 2021 года включительно. В документе говорится, что, во-первых, для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, среднее профессиональное образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы, с 11 января 2021 года по 17 января 2021 года включительно продлеваются каникулы.

Во-вторых, продолжается приостановление для учащихся 6 — 11 классов образовательных организаций возможности использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), до 17 января 2021 года включительно.

В своем личном блоге, Сергей Собянин написал: «Мы приняли следующие решения.

1) Зимние каникулы в городских школах с 1 по 11 класс продлеваются на неделю – до 17 января 2021 года

2) Вместе со школами на длинные каникулы уходят колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы, подведомственные Правительству Москвы.

3) Негосударственным образовательным учреждениям рекомендуется принять аналогичные решения.



4) В период каникул дистанционных занятий не будет.

Министр — за традиционное обучение

Вместе с тем, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что после зимних каникул все российские школьники (за исключением нескольких школ) выходят на занятия в очном формате:

- Мы активно взаимодействуем с органами управления образованием в Москве, в других регионах. В целом сегодня есть понимание, что если ситуация не будет ухудшаться, то школы и для старшеклассников после зимних каникул откроются в очном режиме. И не только в Москве, но и в Ростовской области и в других регионах. Мы на это надеемся. Но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

По словам министра, законопроект о дистанционном обучении ни в коем случае не отменяет уроки в стенах школы.

- Данный законопроект, не вводя чего-то принципиально нового, систематизирует те нормы, которые отчасти уже были раньше, четко прописывая полномочия, помогая с порядком действий органам управления образования и школам. Суть в том, что если по объективным причинам субъект РФ принимает решение о временном переводе школ на дистанционное обучение (это может быть грипп, коронавирус или другая угроза здоровью школьников), то нам нужна современная нормативная база: как организовать этот формат, как будут выставляться оценки, как будет проходить освоение того или иного материала, регламентация. Новый законопроект разделяет полномочия минобрнауки и минпросвещения по установлению этого порядка для школ и вузов. Но он не подразумевает ухода от традиционных занятий в школах! Живой диалог учителя с учеником — это основа нашего образования, основа программ воспитания, которые мы активно разворачиваем сейчас во всех школах, и это неизменно, - прокомментировал Кравцов.

Не верьте фейкам

Чтобы противостоять фейкам, Минпросвещения запустило горячую линию с экспертами, которые смогут дать подробное разъяснение по вопросам дистанционного обучения и работы классов и школ в период коронавируса. Телефон горячей линии 8-800-200-91-85.

— Если вы сталкиваетесь со ссылками на некие источники или данные от неустановленных лиц или чьих-то «знакомых», скорее всего, вы имеете дело с недостоверной информацией, — прокомментировал запуск горячей линии сам министр просвещения Сергей Кравцов. — Родительские чаты сегодня –это важная среда коммуникации, и их популярность наглядно показывает заинтересованность наших граждан вопросами образования. Однако, именно там могут зарождаться слухи. Поэтому мы продолжаем вместе с регионами вести открытое консультирование родителей по любым вопросам, связанным с работой образовательных организаций.

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», входящий в национальный проект «Образование», помогает сохранять качество образования даже в условиях развития эпидемиологической ситуации благодаря работе по оснащению образовательных организаций высокоскоростным интернетом и созданию современной и безопасной цифровой образовательной среды. При этом традиционный классический очный образовательный формат сохраняется, уточнили в Минпросвещения.