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Жертвы коронавируса: сколько пациентов скончались за сутки на 14 января в Новосибирской области

13:48 14.01.2021 Фото: pixabay.com
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Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 517.

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Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 517

По данным оперативного штаба на утро 14 января в регионе выявлено 29 896 случаев коронавирусной инфекции (+144 за сутки), в том числе у 1 710 детей. 26 597 пациентов выздоровели (+232 за сутки).

Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 48 лет, 56 лет, 61 год, 103 года, еще двоим было 74 года, женщины в возрасте 71 год, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 081 человек.

В отделениях реанимации находятся 141 человек. На ИВЛ – 25 пациентов.

17 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 517.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 008 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 121 190 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 646 жителей региона, 87 501 человек сняты с меднаблюдения.
Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 205 обращений, госпитализировано 26 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

COVID-19 коронавирус пандемия
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