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Вернутся в школы 18 января школьники Москвы. Указ Собянина

13:35 14.01.2021 Фото: pixabay
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Для них возобновляется ранее приостановленная возможность льготного и бесплатного проезда по социальным картам, уточняется в указе.

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Для них возобновляется ранее приостановленная возможность льготного и бесплатного проезда по социальным картам, уточняется в указе.

Все московские школьники возобновят обучение в обычном режиме с 18 января, их социальные карты разблокируют. Соответствующий указ мэра Москвы Сергея Собянина опубликован в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"Установить, что с 18 января 2021 года возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы", - говорится в документе.

Для них возобновляется ранее приостановленная возможность льготного и бесплатного проезда по социальным картам, уточняется в указе.

При этом вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы Москвы до 21 января будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.

Мэр добавил, что весь класс будет переведен на дистанционное обучение при выявлении заразившегося коронавирусом школьника.

"Школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности. В случае выявления даже одного случая инфекции - как и в первом полугодии - весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение", - написал он.

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От редакции

Устали от каникул?

Аноним, 14 января 2021 14:02
Нет НВР:

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