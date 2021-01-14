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Медведь-шатун с раненой лапой выскочил на детей в поле рядом с Бердском

14:07 14.01.2021, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Дети смотрели на медведя, а он на них. Вдруг он подскочил.

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Лучше на медведя посмотреть в зоопарке, чем встретиться с ним в живой природе
Сюжет: Город, которого нет
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Медведь-шатун с раненой лапой выскочил на детей в поле рядом с БердскомУпал кирпич с крыши церкви и разбил голову подростку в БердскеЕщё 36 новостей

Много чего интересного, а порой и опасного, происходило с детворой в Бердске.

Свои детские годы, выпавшие на военные и послевоенные годы, пусть голодные и холодные, но такие безмятежные, вспоминает с ностальгией 84-летняя бердчанка Ирина Полынская.

В Бердск Ирина приехала вместе с мамой в 1941 году. Их эвакуировали из Севастополя. Мама девочки сразу же устроилась на работу с бердский госпиталь. Ирина часто бегала в палаты к тяжелораненым бойцам. Читала им стихи. Они же, глядя на бойкую девчушку, вспоминали своих деток.

В поселке при санатории, где жили Ирина с мамой, была школа-четырехлетка. Поэтому первые четыре года Ира училась здесь. В 5 класс пошла в школу №9 в старом Бердске. В этой школе детей из поселка называли «санаторскими».

-Поселок был, в общем-то, большой. У нас все было: и школа, и детсад, и жилые дома, и водокачка. Оборудовано все было. Большое белое трехэтажное здание санатория можно увидеть на фотографиях в музее. Прекрасное здание. При переселении его не смогли разобрать. Пришлось взрывать, когда затапливали, - вспомнила Ирина Васильевна.

Чтобы добраться до школы №9, «санаторским» детям приходилось преодолевать Бердь. Летом их перевозил перевозчик на лодке. Зимой они пробирались по льду. Весной, когда лед начинал таять, приходилось ходить через Шаринский мост, что значительно увеличивало путь. Напрямую до школы было 4 километра.

-Однажды зимой в 1949 году мы шли в школу через поле и повстречали раненого большого медведя, у него с лапы кровь текла. Видимо, его кто-то побеспокоил в спячке и ранил. Нас много детей ходило в школу. Мы его окружили толпой. Он сидел смотрел на нас, а мы смотрели на него. Он нас не трогал, даже не рычал. Видимо, еще не пришел в себя после спячки. Почему-то страха не было. Мы наблюдали за ним до тех пор, пока он не отправился своей дорогой. Тогда только пошли в школу. Успели только на третий урок.

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выскочил дети медведь ранили Ирина Полынская
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