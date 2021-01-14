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Коронавирус и беременность: Рожают ли младенцев с COVID-19 в Бердске, ответила заведующая роддомом при СО РАН Елена Серебренникова

15:11 14.01.2021, Маргарита Мартынова Фото: pixabay
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"Случаи передачи ковида от мамы к ребёнку, к сожалению, есть. После рождения делаются анализы молозива, последа, пуповинной крови, ставится диагноз. Ребенка направляют в 3-ю инфекционную больницу, 10 дней он проходит обследование и наблюдение. Если всё хорошо, всех выписывают", - рассказала кандидат медицинских наук.

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Где рожают с подозрением на ковид
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
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Коронавирус и беременность: Рожают ли младенцев с COVID-19 в Бердске, ответила заведующая роддомом при СО РАН Елена СеребренниковаРодила детей трижды, но без родов мать в Бердске. Как это возможно - истории из первых устЕщё 71 новостей

Роддом при ЦКБ СО РАН, который расположен в Академгородке на улице Пирогова, 26, с начала пандемии и в настоящее время принимает только рожениц с подозрением на коронавирус и подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Всех беременных женщин из Бердска , у которых есть симптомы коронавирусной инфекции, врачи направляют в Академгородок.

Как организована работа роддома сегодня 14 января ? Эти вопросы задал «Курьер. Среда. Бердск» заведующей роддомом при ЦКБ СО РАН кандидатом медицинских наук Елене Серебренниковой.

- С начала пандемии наш роддом работает с беременными женщинами со всей Новосибирской области. К нам поступают женщины с воспалением легких, температурой, которая может быть вызвана целым рядом причин: ОРВИ, пиелонефритом, различными воспалительными процессами в организме, с симптомами ковидной инфекции. Мы их обследуем, берём анализы, ставим диагноз. В случае, если ковид не подтверждается, в чистой зоне мы пролечиваем женщину и отправляем рожать домой. У нас здесь замечательные врачи, высокой квалификации, доктора и кандидаты наук, поэтому лечение проводится с использованием современных аппаратуры и препаратов. Если у беременной женщины подтверждается ковид, то она остается здесь, у нас на 1 этаже ковидное отделение. Каждая роженица находится в отдельной палате, оборудованной всей необходимой аппаратурой. Контакты с другими пациентами исключены. Медперсонал проходит обследование на ковид раз в неделю, -  рассказала Елена Сергеевна .

Бояться заражения не стоит, за всё время внутрибольничного заражения в роддоме не выявлено, потому что соблюдаются все меры предосторожности. Все понимают меру ответственности.
На сегодняшний день в ковидном отделении 7 человек с подозрением на ковид и трое подтвержденных. Сейчас количество женщин с подозрением на ковид пошло на спад. В пиковые моменты  - в октябре 2020 - было 26 человек, рассказала "Курьер. Среда. Бердск" Елена Серебренникова.

- Случаи передачи ковида от мамы к ребёнку, к сожалению, есть. После рождения делаются анализы молозива, последа, пуповинной крови, ставится диагноз. Ребенка направляем в 3-ю инфекционную больницу, 10 дней он проходит обследование и наблюдение. Если всё хорошо, всех выписывают, - отметила заведующая роддомом при ЦКБ СО РАН.

Ковид роддом при ЦКБ СО РАН роды Серебренникова Елена Сергеевна Роддом при ЦКБ СО РАН
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