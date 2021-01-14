Крещение 2021: какой будет погода в Москве?

В субботу будет облачно, местами может быть метель.

На Крещение без осадков, ветер южный

Замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в интервью телеканалу RT в среду рассказал, какая погода ожидается в московском регионе на текущей неделе.

«У нас сегодня вечером и в ночь на 14 января — облачно, снег, местами сильный, метель, снежные заносы… Температура в ночь ожидается -16…-14 °С, по области — до -18 °С местами. Днём завтра — -12…-10 °С, местами до -15 °С. На юге области до -5 °С, то есть с юга тепло, а по северо-востоку холод», — рассказал специалист.

По словам Цыганкова, в последующие дни можно ожидать плавного понижения температуры.

«В пятницу у нас облачно, небольшой снег, ветер северо-восточный, северный — 6—11 м/с, температуры ночью будут понижаться плавно: -18…-16 °С, местами по области до -25 °С, это ближе к Костроме. Днём в пятницу -16…-14 °С, по области до -18 °С», — пояснил он.

В субботу будет облачно, местами может быть метель. Температура днем -13…15 градусов, по области до -18 градусов по северо-востоку. В воскресенье местами ожидается небольшой снег, будет облачно с прояснениями. Ночью -20…25 градусов, днем -15…20 градусов.

Синоптик отметил, что потихоньку холод будет отступать, в понедельник будет уже теплее.

«Ночью -18…23 градуса, днем -10…15 градусов, и во вторник, на Крещение, у нас без осадков, ветер южный, слабый. В ночь температура, предварительно, -11…16 градусов, днем -5…10 градусов», — сказал Цыганков.