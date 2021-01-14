Умер от коронавируса 103-летний долгожитель из Новосибирска

103-летний новосибирец умер от коронавируса

По официальным данным, за сутки скончались восемь человек. Одному из умерших было 103 года.

«Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 48, 56, 61, 103 лет, еще двоим было 74 года, женщины в возрасте 71 и 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 081 человек», — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области 14 января.

Еще 141 пациент находится в реанимации. На аппаратах искусственной вентиляции легких остаются 25 человек.

За сутки подтверждено 144 новых случая коронавируса. Общее официальное число заболевших достигло 29896, выписаны 26597 человек.

В больницах региона находятся 2542 новосибирца с подозрением на коронавирус или уже подтвержденным диагнозом. Среди них 17 детей.

Под медицинское наблюдение попали более 2,6 тыс. жителей.