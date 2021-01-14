Как вернут индексацию работающим пенсионерам в 2021 году?

В Госдуме предлагали в том числе возвращение к индексации с определённого момента и поэтапное возобновление, которое станет менее сложным для бюджета.

Приоритетный вариант пока не выбран

Госдума в ближайшее время возобновит диалог с кабмином по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров, сообщил первый замруководителя партии «Единая Россия» в палате Андрей Исаев. Об этом в среду пишет ТАСС.

«В самые ближайшие дни возобновим диалог с Правительством на эту тему, потому что мы готовы это обсуждать вместе. Считаем, что к индексации пенсий работающих пенсионеров надо возвращаться», — сказал Исаев.

Он рассказал, что в Госдуме предлагали в том числе возвращение к индексации с определённого момента и поэтапное возобновление, которое станет менее сложным для бюджета.

При этом Исаев не назвал приоритетные варианты. «Я пока не хочу этого говорить, потому что в дальнейшем может выясниться, что ситуация лучше, чем я предполагал», — заключил парламентарий.

В начале января Президент России Владимир Путин поручил Правительству до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.