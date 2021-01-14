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Семена партнер сайт: Лучшие экземпляры со всхожестью 100%

21:20 14.01.2021 Фото: pxhere.com
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Семена от "Партнера" всходят все, как на подбор.

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Мы производим как самые передовые, урожайные, устойчивые к заболеваниям гибриды, так и надёжные сорта

Совсем скоро начнется дачный сезон, а это значит, что самое время приобретать семена для посадок. Но как выбрать качественные и проверенные экземпляры, чтобы после посадки взошла каждая семечка? Есть отличная идея, купить все, что нужно для посева в интернет-магазине, который славиться своим именем и отвечает за качество товара.

А именно это интернет-магазин агрофирмы «Партнер». Здесь вы можете приобрести семена овощных, ягодных и цветочных культур, а так же сопутствующие товары для огорода и сада.

Блокин-Мечталин Василий Иванович, генеральный директор агрофирмы «Партнер»:

Мы производим как самые передовые, урожайные, устойчивые к заболеваниям гибриды, так и надёжные сорта, которые в первую очередь отвечают всем жёстким требованиям овощеводов нашей страны. Основная задача интернет магазина дать возможность овощеводам приобрести высококачественные семена в любом регионе нашей необъятной страны.

В основе нашего ассортимента семян — лежит собственная селекция и производство.

При создании интернет магазина, мне хотелось не просто продавать высококачественный посадочный материал, а создать удобную площадку, на которой покупатель может рассмотреть каждый сорт со всех сторон и выбрать для себя понравившийся.

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