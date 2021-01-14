Новый размер пенсии по инвалидности в 2021 году по группам

Увеличение фиксированной суммы происходит и при наличии иждивенцев

Недееспособным гражданам России полагаются пенсии по инвалидности. Их размер зависит от многих факторов, вроде состояния здоровья, стажа, возраста. Минимальная сумма пособия в 2021-м будет составлять 4889,17 рубля. Выплата полагается работающим инвалидам III группы. Кроме основного пособия, для всех недееспособных граждан предусмотрен набор льгот. Как и пенсии, они подлежат регулярной индексации.

Человек может получить статус инвалида по разным причинам: врожденный дефект, травма, болезнь, операция. Независимо от факторов, приведших к недееспособности, граждане имеют право на социальную поддержку. В частности, начинают получать пенсии по инвалидности. Для их оформления необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда, Многофункционального центра или зайти на портал Госуслуг (в личный кабинет сайта ПФР). Их сотрудники определят, имеет ли гражданин (его представитель) право на дотацию, и сколько будет получать новоявленный пенсионер.

Как назначают пенсию по инвалидности

Право на оформление пособия человек получает после официального признания его недееспособным.

Для получения выплаты по инвалидности необходимо собрать пакет документов, включающий:

паспорт (при отсутствии гражданства – вид на жительство);

сведения об официальной работе;

любые справки, подтверждающие дополнительные обстоятельства.

Часть информации ПФР может получить из межведомственных баз данных. Выплаты по инвалидности назначаются на период действия статуса. Прекратить их могут и из-за возраста. Если работавшему гражданину, например, исполняется в январе 2021 63 года, его переводят на обычную страховую пенсию. При отсутствии законодательно предусмотренного стажа на 5 лет позже назначаются социальные пособия. После совершеннолетия пересматриваются выплаты, полагающиеся ребенку-инвалиду. Средства начисляются ежемесячно. Как и обычные пенсионеры, инвалиды (их представители), получают деньги через Почту России, банк или службу доставки. Размер дотации зависит от многих факторов. Основной параметр – группа инвалидности. Чем выше дееспособность гражданина, тем меньше он будет получать от государства.

Размеры пособия по группам

Самый простой механизм расчетов действует для недееспособных граждан, получающих социальные дотации. Сегодня инвалиду III группы ежемесячно полагается 4765,27 руб. Если человек не работает, размер пособия доводится до регионального пенсионного прожиточного минимума. Трудоустроенным гражданам прибавка не полагается.

Инвалиды II группы будут получать фиксированную сумму в размере 5 606.15 руб. Исключение составляют граждане, которым статус присвоили в детстве. Дотация таким инвалидам 2-й группы будет составлять до конца 2020-го 11 212,36 руб. Аналогичная сумма полагается недееспособным гражданам 1-й группы. Наибольший размер социальных пособий (13 454,36 рубля) полагается несовершеннолетним. Столько же получают инвалиды 1 группы с детства.

Определение размера страховых пособий несколько сложнее. Такие выплаты назначают, если человек хотя бы день отработал официально. К сумме, полагающейся инвалидам 1, 2 и 3 группы, добавляют накопленные пенсионные баллы. Фиксированная часть пенсии без дополнительных льгот составляет:

1-я группа – 11 372,5 рубля;

2-я – 5 686,25 руб.;

3-я – 2 843,13 руб.

Повышение суммы предусмотрено при наличии специального стажа. В зависимости от группы, инвалиды, отработавшие минимум 15 лет в условиях Крайнего Севера, получат 17 058,76 рубля, 8 529,38 руб. или 4 264,7 руб. Чтобы получать такую сумму, страховой стаж пенсионера должен составлять от 20 и 25 лет для женщин и мужчин соответственно. Увеличение фиксированной суммы происходит и при наличии иждивенцев. Учитывается ребенок или другой гражданин, официально находящийся на попечении инвалида – но не более трех человек.

Независимо от группы, россиянам без специального стажа полагается прибавка в 1 895,42 руб. на одного опекаемого. Северянам за иждивенцев увеличивают пособие на 2 843,13 руб. Инвалидам любой группы, отработавшим в приравненных к КС регионах, полагается добавка к пенсии в размере 2 464,05 руб. за каждого человека на их попечении. В ближайшие дни эти суммы изменятся. Пенсию повышают ежегодно – последние новости уже включают сообщения Госдумы о предстоящей индексации.

Повышение пенсии по инвалидности с января 2021 года

Первыми изменения ощутят получатели страховых пособий. Они будут повышаться с января на 6,3%. Прибавка полагается и гражданам с досрочной выплатой средств в декабре 2020-го. Если человек, например, получал 13 000 руб., то размер пенсии по инвалидности в 2021 году будет составлять 13 819 руб.

Индексация социальных дотаций производится в апреле. Пособия данной категории будут повышать на 2,6%. Размер фиксированной части дотации достигнет:

3-я группа – 4 889,17 руб.;

2-я – 5 751,93 руб.;

1-я (инвалиды с детства 2-й группы) – 11 503,88 руб.;

оставшиеся категории – 13 804,46 руб.

Последние новости о повышении еще не прозвучали. В Государственной Думе не исключают возможность изменения размера индексации. На сколько подымать социальные пособия решают, отталкиваясь от прогнозируемых прожиточных минимумов. Сегодня считается, что ПМП будет повышаться на 2,6%. Ближе к апрелю ситуация может измениться. Увеличивать будут и другие выплаты, полагающиеся недееспособным гражданам.

Какие социальные выплаты инвалидов увеличат в 2021-м

Пенсии – не единственные пособия от ПФР, предусмотренные для нетрудоспособного населения. Отдельные выплаты полагаются лицам, осуществляющим уход за инвалидом. Программа распространяется на несовершеннолетних и 1-ю группу, включая оформленную в детстве. Сколько получат ухаживающие лица зависит от степени родства. Родителям и другим представителям «первой» линии (опекунам, усыновителям, попечителям) полагается 10 000 руб. Это – новые повышенные пособия. Ранее сумма составляла 5 500 руб.

Остальные лица получат добавку в 1 200 руб. Итоговый размер дотации может зависеть от региона проживания. Но в любом случае суммы, полагающейся третьим лицам, едва хватит на обеспечение потребностей ребенка или другого подопечного. Выплаты по уходу за недееспособным также предусматривают запрет на официальное трудоустройство. Ежегодно лицу начисляется 1,8 пенсионного балла.

Данная компенсация – фиксированная сумма. Повышать ее могут отдельными распоряжениями Государственной Думы, но не за счет индексации. Другое дело – ежемесячная денежная выплата. Ее повысят зимой, как и страховые пенсии инвалидам в 2021 году, только в феврале. Сколько будет составлять новая ЕДВ, зависит от группы:

1-я – 4 044,49 руб.;

2-я (и несовершеннолетние) – 2 888,41 руб.;

3-я – 2 312,2 руб.

Последние новости содержат предварительные прогнозы. На сколько подымать социальные пособия определяют, отталкиваясь от инфляции. Пока ожидаемый уровень – 3,8%. Если реальное повышение цен не будет соответствовать прогнозам, увеличение выплат скорректируют.

Указанные суммы предназначены гражданам, отказавшимся от получения полагающегося набора социальных услуг в материальной форме. Стоимость НСУ предположительно подымут с 2021 года на 3,8%, до 1 198,95 руб. Основная часть, около 900 руб., предназначена для покупки медикаментов и лечебного питания.

На сколько повысят инвалидам в 2021 году пособия зависит от их типа. Уже подписано распоряжение об увеличении страховой пенсии в январе на 6,3%.В апреле пересчитают социальные дотации, в феврале – стоимость ЕДВ и НСУ. Гражданам, оформляющим пособие по уходу, важно учитывать количество недееспособных членов семьи. При наличии, например, ребенка до 3 лет и инвалида для каждого полагается собственный получатель социальной поддержки.

Источник: Пронедра