Мы вошли в созвездие «Оливье»: Александр Невзоров про салатно-фекальные реки Бердска после Нового года 2021 в прямом эфире Москвы. Смотрите видео

"Там канализаторщики, они всегда в ужасе, когда ожидают Нового года. Они знают, что городская канализация совершенно не предназначена для таких испытаний, и что население, переевшее оливье, всегда рвет канализационные сети", - сказал публицист.

Коммунальщики достали из канализационного колодца остатки Нового года

Упомянул Бердск в прямом эфире радио "Эхо-Москвы" публицист Александр Невзоров вчера, 14 января. Советский и российский журналист, репортёр, телеведущий, режиссёр, сценарист и продюсер документальных фильмов, депутат Государственной думы четырёх созывов отметил Бердск из-за... оливье!

- А планета у нас, как я понимаю, прочно зашла в созвездие «Оливье» и там ее так и заело. И эта планета, в общем, практически вырваться не может. Причем большая часть планеты уже очухалась, а Россия еще нет. И самая волнующая новость, крайне характерная для страны пришла из Бердска по поводу оливье. Дело в том, что там канализаторщики, они всегда в ужасе, когда ожидают Нового года. Они знают, что городская канализация совершенно не предназначена для таких испытаний, и что население, переевшее оливье, всегда рвет канализационные сети.

И вот много лет там повторяется одна и та же картина. Это происходит 5 или 6, или 7 января. Следует огромный фекальный разлив. На место происшествия выезжает самый опытный нос района, шевелит волосатыми ноздрями – главный инженер по канализации, – он узнает оливье в любой его ипостаси абсолютно, даже поменявшее цвет, форму и консистенцию. И тогда над холодной говняной рекой разносится этот одинокий страшный крик: «Проклятое оливье! Проклятые мандарины! И проклятый Новый год!» Следует откачка. И такая же история примерно в Новгороде, - сказал Александр в прямом эфире.

Напомним, вечером 6 января в Бердске забилась канализация настолько, что фекальная река потекла по проезжей части в Микрорайоне.

Подпор случился у дома №5 на ул. Рогачева. Труба была забита на расстоянии 30 метров. К 19.00 коммунальщики уже успели вытащить из канализационного колодца новогодние салаты, медицинские маски и прокладки.

-Течет дерьмовая река, как это было в прошлом году. Метров 70 затопило, - рассказали очевидцы "Курьер. Среда. Бердск", отметив, что вблизи места коммунальной аварии невыносимо пахнет фекалиями.

Замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко назвал предрождественский подпор вполне рядовым явлением, традиционным для новогодних каникул. Единственное исключение — выход сточных вод на поверхность.

- Ничего сверхъестественного. Разве что был небольшой выход стоков, поэтому не совсем рядовая ситуация. Подпор вовремя пробили. Это традиционная ситуация — пошли новогодние салаты забивать сети. Это культура людей — пользоваться бытовой канализацией таким образом, выкидывать туда что ни попади, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 7 января Александр Алексеевич.

По его словам, только 10% канализационных проблем приходится на реальные аварии, 90% - это засорение мусором, который нельзя бросать в унитаз:

- Чего только не находим — начиная от чебурашек и волос...

Подобные ситуации, как отметил зам директора КБУ, в Бердске происходит практические ежедневно в разных районах города. После Нового года ситуация усугубляется из-за того, что горожане не соблюдают «культуру унитаза», избавляясь от недоеденных блюд и праздничной атрибутики запрещенным способом — через бытовую канализацию в квартирах.