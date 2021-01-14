После смерти 4-летней девочки в пруду у её матери отобрали шестерых детей

После смерти 4-летней девочки в воронежском пруду у её матери отобрали шестерых детей

Ребят передали органам опеки.

В Панинском районе после гибели 4-летней девочки в пруду её мать и отца ограничили в родительских правах на оставшихся шестерых детей. Ребят от 2 до 13 лет передали органам опеки, сообщили в пресс-службе суда. Решение было принято ещё в октябре 2020 года. По данным «Вести Воронеж», младшая девочка находится в доме малютки, а остальные пятеро детей – в реабилитационном центре.

После ЧП в пруду «Семнадцатый» в Панинском район наказали четырёх должностных лиц. К административной ответственности привлекли главу отдела образования, председателя и секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и сотрудника органа опеки.

Трагедия произошла 21 июня. Многодетная семья отдыхала на пляже, родители пили алкоголь. Мать оставила детей на берегу и ушла купаться, но начала тонуть. Муж рыбачил неподалёку, он бросился спасать супругу. В тот момент четырёхлетняя девочка, оставшаяся без присмотра, оказалась в пруду и утонула. Известно, что семья состояла на профилактическом учёте.

Мать девочки осудили 12 января. Она признала вину в причинении смерти по неосторожности. Суд назначил 36-летней женщине один год исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Источник: vestivrn.ru