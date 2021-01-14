Что изменится в административном кодексе России. Обещают скидки при штрафах

Напомним, глава Минюста Константин Чуйченко 28 декабря 2020 года сообщил, что доработанный вариант кодекса может быть представлен на общественное обсуждение в начале текущего года.

Штраф за разбитое в ресторане стекло можно будет заплатить с 50-процентной скидкой

В Госдуме прогнозируют завершение работы над новой редакцией Административного кодекса осенью 2021 года.

Список нарушений, за которые следует арест или штрафные санкции, согласно предлагаемым нововведениям, сократится — более широкое распространение получит не наказание, а предупреждение. Причём оно будет применяться всегда за впервые совершённое негрубое правонарушение без отягчающих обстоятельств. Что касается более весомых административных проступков, то их оценка судом будет определяться исходя из степени общественного вреда, а не формального состава.

В то же время в новом КоАП будет предусмотрена ответственность за продажу или производство фальсифицированных товаров, в том числе продуктов. Такой основательно переработанный проект Административного кодекса будет внесён в Госдуму в конце текущего года, сообщил «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Арестов меньше, а профилактики больше

Новая версия КоАП, которую Минюст редактировал весь прошлый год с привлечением законодателей и экспертов, стала гибче, точнее и понятнее, что позволяет, по мнению разработчиков, точнее дифференцировать правонарушителей и их действия, а следовательно, и справедливо наказывать. Однако не настолько проект выверен с прошлыми критическими замечаниями депутатов, чтобы принимать все изменения впопыхах. Тем более что только общая часть кодекса (в ней прописаны основные понятия и принципы законодательства об административных правонарушениях, виды административных наказаний и правила их назначения) к настоящему времени одобрена межведомственной рабочей группой.

Как ранее пояснял «Парламентской газете» глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, в ходе работы над документом была получена положительная реакция на финальную редакцию кодекса практически от всех участников — министерств и ведомств, научного сообщества, объединений малого и среднего предпринимательства.

Сейчас идёт работа над особенной частью, которая содержит составы правонарушений. Однако Дмитрий Вяткин полагает, что шансы на то, что КоАП будет принят нынешним созывом Думы, крайне малы.

Хотя и исключать этого нельзя. «Работа над особенной частью КоАП завершится в ближайшие месяцы, — отметил парламентарий. — Главная задача — пройти общественное обсуждение и выйти на обсуждение в Правительстве».

Из предлагаемых новшеств Вяткин выделил такой вид реагирования на правонарушения, как предупреждение, получившее в проекте КоАП более широкое распространение. Количество составов, где санкцией предусмотрено предупреждение, возрастёт более чем вдвое — до 250 видов нарушений. Предупреждение будет применяться всегда за впервые совершённое негрубое административное правонарушение без отягчающих обстоятельств, уточнил депутат.

При этом общим правилом в отношении грубых правонарушений станет их оценка судом исходя из степени общественного вреда, а не формального состава правонарушения. По словам Дмитрия Вяткина, суд сможет не признать правонарушение грубым и распространить смягчающие механизмы с учётом фактических обстоятельств дела.

Из очевидных послаблений законодатель выделил положение об освобождении от наказания, например, в случае уплаты штрафа, а также сокращение с 70 до 50 составов правонарушений, предусматривающих арест.

Кроме того, «автомобильное» правило о половинной оплате штрафа в срок до 20 дней будет распространено на другие статьи КоАП, добавил он. Вряд ли такое смягчение станет стимулом для повторного правонарушения, считают эксперты, скорее оно послужит профилактическим и не столь бьющим по семейному бюджету предупреждением на будущее для тихих скромных тружеников вроде Семёна Семёновича Горбункова из «Бриллиантовой руки», случайно стулом зацепившего ресторанное стекло.

Слушания по КоАП в Совете Федерации пройдут летом

В палате регионов публичные слушания по проекту нового Административного кодекса запланированы на июнь — июль текущего года. Об этом «Парламентской газете» рассказала ранее первый замглавы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. По её словам, это будет одновременно и постатейная, и комплексная, системная, проработка документа, за которой последует его внесение в Госдуму. Соответственно, принятия нового КоАП сенатор ожидает не раньше конца осенней сессии 2021 года.

Рукавишникова подтвердила и то, что проекты новых кодексов в сфере административной ответственности будут вноситься в Государственную Думу не отдельно, а единым пакетом. Он будет включать в себя сам проект КоАП, состоящий из общей и особенной частей, а также процессуального КоАП — принципиально нового документа в российском законодательстве, работа над которым должна быть окончена в первом полугодии 2021 года, уточнила она.

КоАП является одним из часто применяемых на практике, поэтому он должен быть проработан максимально чётко и детально, считает Рукавишникова. И в этом позиция Минюста и Совета Федерации полностью совпадает. «Нам очень важно обсудить все законопроекты с регионами, получить реакцию с мест. Напомню, что работа над проектом нового КоАП начиналась со сбора предложений от субъектов РФ, и диалог с ними постоянно поддерживается через палату регионов», — сказала сенатор.

Ранее Рукавишникова заявляла, что в новом КоАП будет предусмотрена ответственность за продажу или производство фальсифицированных товаров, в том числе продуктов. Максимальное наказание за правонарушение может составить до пяти тысяч рублей для граждан и до одного миллиона рублей для юрлиц.

Напомним, глава Минюста Константин Чуйченко 28 декабря 2020 года сообщил, что доработанный вариант кодекса может быть представлен на общественное обсуждение в начале текущего года. Конкретных сроков министр при этом не назвал. Говоря о причинах задержки принятия нового КоАП, Чуйченко отметил два фактора. Во-первых, в России давно так предметно не занимались административным правом, в частности, благодаря этому принято реформаторское решение разделить кодекс на процессуальную и «материальную» часть. Во-вторых, максимально эффективно сработал механизм общественных обсуждений — Правительство в лице Минюста показало готовность не просто прислушиваться к мнению общества, но и вести диалог с его институтами.

Источник: pnp.ru