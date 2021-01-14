За что семейных мигрантов выгоняют из России

Семейных мигрантов предлагают не выдворять из страны

Законопроект с такой нормой планируют внести в Госдуму 14 января.

Иностранцев, совершивших административные правонарушения, вместо депортации необходимо оставить в России. Соответствующие поправки в миграционное законодательство разработала заместитель Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Наталья Костенко.

Согласно проекту документа, мигрантов не станут лишать вида на жительство, разрешения на временное проживание или запрещать им въезд в Россию, если они живут в России с близкими родственниками-гражданами РФ. О подробностях законопроекта и о реакции экспертов — в материале «Парламентской газеты».

Жену и детей надо учитывать

Сейчас по закону разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство аннулируют, если иностранца дважды или более раза за год привлекли к ответственности за административное правонарушение, связанное с посягательством на общественный порядок и безопасность, незаконным оборотом наркотиков или нарушением миграционных правил — режима пребывания, проживания или трудовой деятельности в Российской Федерации. По этим же основаниям иностранца могут не впустить в Россию — въезд запрещают на пять лет со дня вступления в силу последнего постановления о привлечении к административной ответственности. Например, аннулировать РВП могут, если иностранец два раза пропустил сроки подачи ежегодного уведомления о подтверждении проживания.

Законопроект, предложенный Натальей Костенко, предлагает не распространять действие этих положений на иностранного гражданина, имеющего близкого родственника — гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего на территории нашей страны.

Наталья Костенко пояснила, что сегодня, лишая иностранца возможности жить в России, не всегда принимают во внимание, что у него здесь есть семья, состоящая из граждан РФ. В итоге мигрант лишается возможности жить с близкими родственниками, воспитывать детей и содержать их, зарабатывая в России. При этом, подчеркнула автор инициативы, речь идёт не об уголовных преступлениях, а об административных правонарушениях, и наказание в виде высылки из страны может быть несоразмерным проступку.

«Если человек компенсировал государству ущерб от своих правонарушений, почему он должен покидать Россию, а его семья страдать?», — сказала Костенко «Парламентской газете». Она сообщила, что эти вопросы обсудили с представителями МВД, и те обратили внимание, что последствия для мигранта не всегда соответствуют опасности совершенного правонарушения, а у ведомства недостаточно инструментов, чтобы принять адекватное ситуации решение.

Добиться отмены решения можно только через суд. Например, в 2018 году Верховный суд признал, что права гражданина Узбекистана и его жены нарушили, запретив ему въезд в Россию. Гражданин действительно совершил два административных проступка, нарушив миграционное законодательство, но его действия не носили общественно опасного характера, говорится в определении судебной коллегии. При этом суды первой и апелляционной инстанций, которые подтвердили решение УФМС запретить въезд, не учли сопутствующие факты — мигрант законно жил в России много лет, женился на гражданке России, с которой проживал с 2008 года, работал и состоял на учёте в налоговой инспекции. Кроме этого, как сообщили истцы, гражданин — русский по национальности, в Узбекистане у него не осталось родственников и имущества, а его жена нуждалась в уходе по состоянию здоровья. Верховный суд обязал нижестоящие инстанции пересмотреть решение, отметив, что ограничение прав и свобод человека допускается лишь в том случае, если соблюдается баланс между его законными интересами и правами других лиц, государства и общества.

Конституционный суд дважды выражал свою позицию по этой теме. Он постановил, что МВД и суды, принимая решение о высылке иностранца или аннулировании разрешения на пребывание в России, должны учитывать требования справедливости и соразмерности ответственности. Необходимо принимать во внимание и такие факты: есть ли у мигранта семья, уплачивает ли он налоги, есть ли у него доход и жильё в России, кем он работает, насколько законопослушен, обращался ли он с заявлением о приёме в российское гражданство. «Уполномоченные органы обязаны избегать формального подхода при рассмотрении вопросов, касающихся в том числе и неразрешения въезда в Российскую Федерацию», — говорится в решении КС.

Предложенный Натальей Костенко законопроект должен снять такие противоречия, обеспечив защиту семейных ценностей и сняв дополнительную нагрузку с судов, которые рассматривают миграционные споры, говорится в пояснительной записке.

В других случаях, предусмотренных законодательством, мигранта по-прежнему лишат РВП, вида на жительство или запретят ему въезд в Россию, независимо от его семейного положения. Например, его депортируют, если при въезде он представил подложные документы, совершил тяжкое или связанное с наркотиками преступление или заключил фиктивный брак, чтобы получить разрешение жить в РФ.

Смотря какие проступки

Законопроект необходимо внимательно рассмотреть, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он подчеркнул, что важно учитывать, на какие именно правонарушения распространится послабление для представителей других государств, имеющих семью на территории РФ. «Если он перешёл дорогу в неположенном месте, и его оштрафовали, то естественно, лишать его семьи нельзя, а если он торговал наркотиками, то в нашей стране ему делать нечего», — сказал депутат «Парламентской газете».

Подход, когда при принятии решений начинают учитывать личность человека и наличие у него семьи, можно только приветствовать, считает экс-замглавы Федеральной миграционной службы, советник ассоциации «Российский дом международного научно-технического сотрудничества» Вячеслав Поставнин. По его мнению, нельзя допускать, чтобы «решение принимали машины» «Человек может оказаться в обстоятельствах, когда он просто не может вовремя пойти в уполномоченные органы и отметиться», — пояснил эксперт. Он привёл в пример случай, когда гражданин Украины с 13-летним ребёнком и женой поехали навещать его мать. Обратно в Россию супругу и ребёнка впустили, а его нет — где-то он вовремя, как мигрант, не отметился. В целом же, сейчас миграционное законодательство смягчается, и это плюс, так как нельзя воспринимать миграционные нарушения как общественно опасные, считает Поставнин.

Источник: pnp.ru