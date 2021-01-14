Сколько бюджетных мест получат вузы России на 2022/23 учебный год

Российские вузы получат более 588 тысяч бюджетных мест в следующем году

Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

В этом году между вузами будет распределено 588 тысяч бюджетных мест. Количество мест по всем уровням образования увеличилось на 11 561 по сравнению с прошлым годом. Наибольшее увеличение произойдет по программам очной магистратуры. Бюджетный прием по ним вырастет впервые за последние 5 лет. Количество мест возрастет на 5,7 тысяч и составит 103,1 тысячи бюджетных мест.

В целях интенсификации подготовки молодых ученых-исследователей существенно увеличено число бюджетных мест в аспирантуре – среди вузов и научных организаций будет распределено 17,5 тысяч мест, что на одну тысячу мест больше, чем в прошлом году.

Также значительно увеличен объем распределяемых мест в ординатуре – прирост составит 2,4 тысячи мест, а общее количество мест достигнет 19,7 тысяч. Увеличение бюджетного приема в ординатуре более чем на 13% призвано обеспечить поступательное снижение дефицита врачебных кадров в системе здравоохранения.

Напомним, в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина до 2024 года число бюджетных мест будет увеличиваться ежегодно с акцентом на регионы.