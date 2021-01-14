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Опасные для детей качели уберут из дворов России

16:45 14.01.2021 Фото: pixabay.com
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Росстандарт будет осуществлять надзор как в отношении производителей, так и импортеров детского игрового оборудования.

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Опасные для детей качели уберут

Надзор за оборудованием детских площадок поручат Росстандарту. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 14 января.

Документ наделяет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзор) за соблюдением требований технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок». Уточняется, что контроль за оборудованием или покрытием для детских игровых площадок будет проводиться на стадии выпуска их в обращение на рынке. Росстандарт будет осуществлять надзор как в отношении производителей, так и импортеров детского игрового оборудования.

Напомним, новые требования к детским площадкам на территории РФ вступили в силу в 2020 году в соответствии с международным Техническим регламентом «О безопасности оборудования для детских игровых площадок». Согласно документу, органы самоуправления при закупке детских игровых комплексов обязаны проверять их на соответствие требованиям техрегламента. В документе даны основные определения и описание терминов применяемых в области проектирования и строительства уличных детских игровых зон, собраны требования ГОСТов и других нормативных документов.

Источник: pnp.ru

двор качели
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