Открыт ли второй ковидный госпиталь в Бердске, ответила власть Новосибирской области

По данным источника "Курьер. Среда. Бердск", стационар на базе дермато-венерологического поликлинического отделения действовал с начала декабря 2020.

Ковидный госпиталь в Бердске только один

В конце декабря 2020-го "Курьер. Среда. Бердск" сообщил об открытии второго ковидного госпиталя в Бердске. По данным источника "Курьер. Среда. Бердск", стационар на базе дермато-венерологического поликлинического отделения действовал с начала декабря. Однако эту информацию опроверг руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

- В настоящий момент в соответствии с приказом министерства здравоохранения Новосибирской области на базе терапевтического корпуса № 2 по адресу: НСО, г. Бердск, ул. Попова, 10/1 и отделения анестезиологии и реанимации по адресу: ул. Боровая, 109 открыто отделение для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением или подтвержденным СОVID-19 мощностью 90 коек. Информация о перепрофилировании

дерматовенерологического отделения стационара ГБУЗ НСО «БЦГБ» для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением или подтвержденной новой коронавирусной инфекцией не соответствует действительности, - гласит ответ на запрос.

Напомним, что первый инфекционный госпиталь на 60 койко-мест был открыт 20 июля в Бердске. После публикаций "Курьер. Среда. Бердск" о нехватке мест в ковидном госпитале было принято решение о расширении мест для покоя пациентов с COVID-19 на ул. Попова.