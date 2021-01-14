14.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Открыт ли второй ковидный госпиталь в Бердске, ответила власть Новосибирской области

15:20 14.01.2021, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

По данным источника "Курьер. Среда. Бердск", стационар на базе дермато-венерологического поликлинического отделения действовал с начала декабря 2020.

% name% title
Ковидный госпиталь в Бердске только один
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Истинное число пациентов в ковидном госпитале Бердска в январе 2021 назвали региональные властиОткрыт ли второй ковидный госпиталь в Бердске, ответила власть Новосибирской областиЕщё 1140 новостей

В конце декабря 2020-го "Курьер. Среда. Бердск" сообщил об открытии второго ковидного госпиталя в Бердске. По данным источника "Курьер. Среда. Бердск", стационар на базе дермато-венерологического поликлинического отделения действовал с начала декабря. Однако эту информацию опроверг руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

- В настоящий момент в соответствии с приказом министерства здравоохранения Новосибирской области на базе терапевтического корпуса № 2 по адресу: НСО, г. Бердск, ул. Попова, 10/1 и отделения анестезиологии и реанимации по адресу: ул. Боровая, 109 открыто отделение для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением или подтвержденным СОVID-19 мощностью 90 коек. Информация о перепрофилировании
дерматовенерологического отделения стационара ГБУЗ НСО «БЦГБ» для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением или подтвержденной новой коронавирусной инфекцией не соответствует действительности, - гласит ответ на запрос.

Напомним, что первый инфекционный госпиталь на 60 койко-мест был открыт 20 июля в Бердске. После публикаций "Курьер. Среда. Бердск" о нехватке мест в ковидном госпитале было принято решение о расширении мест для покоя пациентов с COVID-19 на ул. Попова.

ковидный госпиталь коронавирус пациенты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Мало пациентов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскОбряды и ритуалы на Крещение 2021: Как правильно пить святую воду в Крещение Господне, рассказал священник Владимир Бирюков
16:01 14-01-2021
Обряды и ритуалы на Крещение 2021: Как правильно пить святую воду в Крещение Господне, рассказал священник Владимир Бирюков
Отмечает день рождения 14 января Московская область
16:00 14-01-2021
Отмечает день рождения 14 января Московская область
О снятии ограничений по коронавирусу в Москве рассказал Сергей Собянин
15:50 14-01-2021
О снятии ограничений по коронавирусу в Москве рассказал Сергей Собянин
БердскПроверял ли задержку зарплаты и «коронавирусных денег» медикам ЦГБ Бердска инспектор из Москвы, ответили в правительстве Новосибирской области
15:47 14-01-2021
Проверял ли задержку зарплаты и «коронавирусных денег» медикам ЦГБ Бердска инспектор из Москвы, ответили в правительстве Новосибирской области
Губернатор пообещал извиниться перед девушкой, которой посоветовал «не ходить по барам»
15:45 14-01-2021
Губернатор пообещал извиниться перед девушкой, которой посоветовал «не ходить по барам»
Уголовникам предложат жить по-честному. Зачем нужна федеральная служба пробации?
15:45 14-01-2021
Уголовникам предложат жить по-честному. Зачем нужна федеральная служба пробации?
Работники «Искитимцемента» и их дети приняли участие в традиционных новогодних конкурсах
15:43 14-01-2021
Работники «Искитимцемента» и их дети приняли участие в традиционных новогодних конкурсах
Обварившаяся кипятком годовалая девочка умерла в реанимации. СК возбудил дело на врачей
15:34 14-01-2021
Обварившаяся кипятком годовалая девочка умерла в реанимации. СК возбудил дело на врачей
Молодым добавят денег: на какие выплаты можно рассчитывать до 35 лет
15:30 14-01-2021
Молодым добавят денег: на какие выплаты можно рассчитывать до 35 лет
БердскИстинное число пациентов в ковидном госпитале Бердска в январе 2021 назвали региональные власти
15:26 14-01-2021
Истинное число пациентов в ковидном госпитале Бердска в январе 2021 назвали региональные власти