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Истинное число пациентов в ковидном госпитале Бердска в январе 2021 назвали региональные власти

15:26 14.01.2021, Марина Волкова Фото: Минздрав НСО
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В Бердскую горбольницу госпитализируют пациентов как с подозрением на коронавирусную инфекцию, так и с подтвержденным диагнозом.

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Бердский госпиталь рассчитан на 60 коек
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Истинное число пациентов в ковидном госпитале Бердска в январе 2021 назвали региональные властиОткрыт ли второй ковидный госпиталь в Бердске, ответила власть Новосибирской областиЕщё 1140 новостей

В ответе на запрос "Курьер. Среда. Бердск" руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов назвал истинное число пациентов, которые проходят лечение в ковидном госпитале Бердска.

- По состоянию на 11 января 2021 года в отделение по оказанию медицинской помощи пациентам с подозрением или подтвержденной новой коронавирусной инфекцией СОVID-19 ГБУЗ НСО «БЦГБ» госпитализировано 62 пациента, в том числе с установленным диагнозом СОVID-19 — 21 пациент, - гласит ответ от 14 января.

госпиталь коронавирус министр пациент Константин Хальзов
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