Истинное число пациентов в ковидном госпитале Бердска в январе 2021 назвали региональные власти

В Бердскую горбольницу госпитализируют пациентов как с подозрением на коронавирусную инфекцию, так и с подтвержденным диагнозом.

Бердский госпиталь рассчитан на 60 коек

В ответе на запрос "Курьер. Среда. Бердск" руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов назвал истинное число пациентов, которые проходят лечение в ковидном госпитале Бердска.

- По состоянию на 11 января 2021 года в отделение по оказанию медицинской помощи пациентам с подозрением или подтвержденной новой коронавирусной инфекцией СОVID-19 ГБУЗ НСО «БЦГБ» госпитализировано 62 пациента, в том числе с установленным диагнозом СОVID-19 — 21 пациент, - гласит ответ от 14 января.