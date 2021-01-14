Обварившаяся кипятком годовалая девочка умерла в реанимации. СК возбудил дело на врачей

В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств смерти малолетней.

Годовалая девочка опрокинула на себя стакан с кипятком, вследствие чего получила термические ожоги

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным следствия, 11 января 2020 года в селе Советское годовалая девочка опрокинула на себя стакан с кипятком, вследствие чего получила термические ожоги и была госпитализирована в КГБУЗ «Советская ЦРБ». После оказания медицинской помощи она скончалась в реанимационном отделении больницы. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы причиной смерти ребенка явилось повреждение левого легкого при катетеризации подключичной вены.

В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств смерти малолетней. Следователями будет дана принципиальная оценка действиям медицинского персонала районной больницы. Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева