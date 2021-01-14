Смерть от коронавируса: сколько пациентов скончались за сутки на 14 января в России

За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 882 044.

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 14 января

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 24 763 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 426 (13,8%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Тыва 0,2%



2. Костромская область, Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3%3. Магаданская область 0,4%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 495 816 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 956 человек:

Москва — 7049

Санкт-Петербург — 3551

Московская область — 1358

Тверская область — 498



Ульяновская область — 478Воронежская область — 462Нижегородская область — 453Хабаровский край — 398Свердловская область — 389Иркутская область — 381Архангельская область — 377Челябинская область — 371Тамбовская область — 365Ростовская область — 357Красноярский край — 344Республика Крым — 330Пермский край — 311Ставропольский край — 309Кировская область — 306Самарская область — 281Вологодская область — 280Волгоградская область — 269Приморский край — 269Республика Коми — 267Саратовская область — 263Белгородская область — 258Новгородская область — 258Республика Карелия — 250Омская область — 249Ленинградская область — 243Липецкая область — 241Новосибирская область — 232Ямало-Ненецкий автономный округ — 225Ханты-Мансийский автономный округ — 213Томская область — 211Костромская область — 205Брянская область — 203Тульская область — 200Калининградская область — 199Краснодарский край — 191Псковская область — 190Удмуртская Республика — 189Сахалинская область — 182Чеченская Республика — 181Республика Бурятия — 179Орловская область — 176Республика Хакасия — 173Курская область — 172Ярославская область — 168Республика Дагестан — 165Оренбургская область — 160Тюменская область — 160Забайкальский край — 155Владимирская область — 153Калужская область — 153Алтайский край — 152Пензенская область — 146Кабардино-Балкарская Республика — 131Севастополь — 129Рязанская область — 122Амурская область — 116Республика Башкортостан — 110Курганская область — 101Республика Саха (Якутия) — 92Мурманская область — 91Республика Адыгея — 91Кемеровская область — 89Ивановская область — 85Астраханская область — 85Карачаево-Черкесская Республика — 78Республика Чувашия — 78Республика Северная Осетия - Алания — 77Республика Мордовия — 73Камчатский край — 71Еврейская автономная область — 70Республика Ингушетия — 60Смоленская область — 55Республика Алтай — 51Республика Марий Эл — 40Республика Татарстан — 32Республика Калмыкия — 30Магаданская область — 27Республика Тыва — 21Ненецкий автономный округ — 3

За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 882 044.

За последние сутки подтверждено 570 смертей:

Санкт-Петербург — 83

Москва — 68

Ростовская область — 29

Московская область — 25

Красноярский край — 25

Свердловская область — 20



Воронежская область — 15Краснодарский край — 15Вологодская область — 13Нижегородская область — 13Республика Хакасия — 13Республика Чувашия — 12Ивановская область — 11Челябинская область — 11Пермский край — 10Республика Крым — 9Иркутская область — 9Мурманская область — 8Севастополь — 8Новосибирская область — 8Омская область — 8Тверская область — 7Тульская область — 7Ставропольский край — 7Саратовская область — 7Алтайский край — 7Самарская область — 6Владимирская область — 5Рязанская область — 5Республика Дагестан — 5Оренбургская область — 5Забайкальский край — 5Приморский край — 5Липецкая область — 4Смоленская область — 4Астраханская область — 4Волгоградская область — 4Республика Татарстан — 4Белгородская область — 3Костромская область — 3Тамбовская область — 3Республика Карелия — 3Республика Коми — 3Республика Калмыкия — 3Республика Марий Эл — 3Тюменская область — 3Республика Алтай — 3Хабаровский край — 3Брянская область — 2Курская область — 2Орловская область — 2Ярославская область — 2Калининградская область — 2Кабардино-Балкарская Республика — 2Республика Мордовия — 2Удмуртская Республика — 2Кировская область — 2Пензенская область — 2Ханты-Мансийский автономный округ — 2Республика Тыва — 2Кемеровская область — 2Республика Бурятия — 2Новгородская область — 1Республика Адыгея — 1Республика Северная Осетия - Алания — 1Ульяновская область — 1Курганская область — 1Ямало-Ненецкий автономный округ — 1Амурская область — 1Магаданская область — 1

За весь период по России умерло 63 940 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 95 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 465 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 611 тыс. 704 человека.

Источник: стопкоронавирус.рф