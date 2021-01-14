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Смерть от коронавируса: сколько пациентов скончались за сутки на 14 января в России

16:23 14.01.2021 Фото: pixabay.com
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За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 882 044.

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Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 14 января

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 24 763 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 426 (13,8%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Тыва 0,2%

2. Костромская область, Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3%
3. Магаданская область 0,4%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 495 816 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 956 человек:

Москва — 7049
Санкт-Петербург — 3551
Московская область — 1358
Тверская область — 498

Ульяновская область — 478
Воронежская область — 462
Нижегородская область — 453
Хабаровский край — 398
Свердловская область — 389
Иркутская область — 381
Архангельская область — 377
Челябинская область — 371
Тамбовская область — 365
Ростовская область — 357
Красноярский край — 344
Республика Крым — 330
Пермский край — 311
Ставропольский край — 309
Кировская область — 306
Самарская область — 281
Вологодская область — 280
Волгоградская область — 269
Приморский край — 269
Республика Коми — 267
Саратовская область — 263
Белгородская область — 258
Новгородская область — 258
Республика Карелия — 250
Омская область — 249
Ленинградская область — 243
Липецкая область — 241
Новосибирская область — 232
Ямало-Ненецкий автономный округ — 225
Ханты-Мансийский автономный округ — 213
Томская область — 211
Костромская область — 205
Брянская область — 203
Тульская область — 200
Калининградская область — 199
Краснодарский край — 191
Псковская область — 190
Удмуртская Республика — 189
Сахалинская область — 182
Чеченская Республика — 181
Республика Бурятия — 179
Орловская область — 176
Республика Хакасия — 173
Курская область — 172
Ярославская область — 168
Республика Дагестан — 165
Оренбургская область — 160
Тюменская область — 160
Забайкальский край — 155
Владимирская область — 153
Калужская область — 153
Алтайский край — 152
Пензенская область — 146
Кабардино-Балкарская Республика — 131
Севастополь — 129
Рязанская область — 122
Амурская область — 116
Республика Башкортостан — 110
Курганская область — 101
Республика Саха (Якутия) — 92
Мурманская область — 91
Республика Адыгея — 91
Кемеровская область — 89
Ивановская область — 85
Астраханская область — 85
Карачаево-Черкесская Республика — 78
Республика Чувашия — 78
Республика Северная Осетия - Алания — 77
Республика Мордовия — 73
Камчатский край — 71
Еврейская автономная область — 70
Республика Ингушетия — 60
Смоленская область — 55
Республика Алтай — 51
Республика Марий Эл — 40
Республика Татарстан — 32
Республика Калмыкия — 30
Магаданская область — 27
Республика Тыва — 21
Ненецкий автономный округ — 3

За весь период выписано по выздоровлении по России – 2 882 044.

За последние сутки подтверждено 570 смертей:

Санкт-Петербург — 83
Москва — 68
Ростовская область — 29
Московская область — 25
Красноярский край — 25
Свердловская область — 20

Воронежская область — 15
Краснодарский край — 15
Вологодская область — 13
Нижегородская область — 13
Республика Хакасия — 13
Республика Чувашия — 12
Ивановская область — 11
Челябинская область — 11
Пермский край — 10
Республика Крым — 9
Иркутская область — 9
Мурманская область — 8
Севастополь — 8
Новосибирская область — 8
Омская область — 8
Тверская область — 7
Тульская область — 7
Ставропольский край — 7
Саратовская область — 7
Алтайский край — 7
Самарская область — 6
Владимирская область — 5
Рязанская область — 5
Республика Дагестан — 5
Оренбургская область — 5
Забайкальский край — 5
Приморский край — 5
Липецкая область — 4
Смоленская область — 4
Астраханская область — 4
Волгоградская область — 4
Республика Татарстан — 4
Белгородская область — 3
Костромская область — 3
Тамбовская область — 3
Республика Карелия — 3
Республика Коми — 3
Республика Калмыкия — 3
Республика Марий Эл — 3
Тюменская область — 3
Республика Алтай — 3
Хабаровский край — 3
Брянская область — 2
Курская область — 2
Орловская область — 2
Ярославская область — 2
Калининградская область — 2
Кабардино-Балкарская Республика — 2
Республика Мордовия — 2
Удмуртская Республика — 2
Кировская область — 2
Пензенская область — 2
Ханты-Мансийский автономный округ — 2
Республика Тыва — 2
Кемеровская область — 2
Республика Бурятия — 2
Новгородская область — 1
Республика Адыгея — 1
Республика Северная Осетия - Алания — 1
Ульяновская область — 1
Курганская область — 1
Ямало-Ненецкий автономный округ — 1
Амурская область — 1
Магаданская область — 1

За весь период по России умерло 63 940 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 95 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 465 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 611 тыс. 704 человека.

Источник: стопкоронавирус.рф

COVID-19 коронавирус пандемия
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