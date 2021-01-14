Тело девушки обнаружили прохожие на улице Новосибирска

По информации от одного из наших подписчиков, перед гибелью девушка, судя по всему, была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Смерть девушки не носит криминальный характер

Сегодня утром прохожие обнаружили на Фрунзе труп девушки

"Я живу в этом доме, утром гуляла с собакой, стояла полиция, лежало тело. Видимо, ждали криминалистов. Это было в 9 часов утра", - сообщает наша подписчица Ева

В полиции нам сообщили сообщили, что смерть не носит криминальный характер.

"В 7:37 поступило сообщение, что у дома №2 на улице Фрунзе обнаружен труп девушки. На место прибыла оперативная группа. По предварительной информации, смерть не носит криминальный характер, личность погибшей установлена, ей 31 год", - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

По информации от одного из наших подписчиков, перед гибелью девушка, судя по всему, была в состоянии сильного алкогольного опьянения.