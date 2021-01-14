Подал в суд на ООО "Полигон" из-за публичных слушаний с нарушениями по стройке мусорной свалки около кладбища Бердска прокурор Искитимского района

Заседание отложено по ходатайству представителя администрации района. Что на этот счет думает директор ООО «Полигон» Денис Шалдов?

Свалка, возможно, появится совсем скоро

Нарушил процедуру обеспечения участия общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия будущего полигона у кладбища Бердска на окружающую среду директор ООО "Полигон" Денис Шалдов. Он обязан заново провести публичные слушания или вообще отказаться от идеи строительства свалки. Напомним, с нарушения началась стройка мусорной свалки у кладбища Бердска, но на земле Искитимского района, заявила прокуратура. При проведении публичных слушаний в мае 2020 года по будущему полигону ТКО указали другой кадастровый номер земельного участка.

Как сообщила "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 14 января, помощник председателя Искитимского районного суда Ирина Марковина, межрайонный прокурор требует признать недействительными публичные слушания по строительству полигона ТКО. Заседание по аннулированию публичных слушаний должно было состояться сегодня, 14 января.

- Заседание отложено по ходатайству представителя администрации Искитимского района. Они по какой-то причине не смогли явиться на заседание, поспросили отложить, - сообщила Ирина Вячеславовна.

Теперь заседание состоится 10 февраля 2021 года. Как сообщал "Курьер. среда. Бердск", во время весенних публичных слушаний, была допущена ошибка в одной цифре. Именно это и стало нарушением проведения процедуры слушаний при освещении информации в официальных СМИ.

Что на этот счет думает директор ООО «Полигон» Денис Шалдов?

- Наверное, мы проведем еще раз публичные слушания. Но я не вижу смысла сейчас об этом говорить. На каком основании буду откладывать строительство полигона? Никаких нарушений нет. нашей стороны никаких ошибок не было. Все зависит от экспертизы, если она скажет, что все хорошо, и проект имеет место быть, значит будет, - заявил Шалдов.

Напомним, в июле 2020 года по обращению гражданина прокуратура проверила соблюдение законодательства при организации строительства полигона твердых коммунальных отходов в районе п. Маяк Искитимского района.

- В ходе проверки установлено, что 12.05.2020 ООО «Полигон» и администрацией Искитимского района проведены общественные обсуждения о намечаемой деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, - гласит ответ прокуратуры.

Публикации о предстоящих общественных обсуждениях ООО «Полигон» разместил в СМИ: «Российская газета» №75(8129) от 08.04.2020, «Советская Сибирь» №15(27691) от 08.04.2020, «Искитимская газета» №15 (11525) от 09.04.2020, «Официальный вестник органов местного самоуправления Искитимского района» №5(25) от 03.04.2020, а также

на официальном сайте администрации Искитимского района (06.04.2020).

Выяснилось, что в публикациях, размещенных в «Официальном вестнике органов местного самоуправления Искитимского района» и на официальном сайте администрации Искитимского района, допущена ошибка при указании кадастрового номера земельного участка, на котором планируется осуществлять деятельность. В остальных СМИ указан верный кадастровый номер.

- Таким образом, ООО «Полигон» в нарушение требований п. 4.3 «Положения 0б оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, не обеспечено размещение достоверной информации о намечаемой хозяйственной деятельности в официальном издании органа местного самоуправления, на территории которого намечается реализация объекта государственной экологической экспертизы — в «Официальном вестнике органов местного самоуправления Искитимского района», то есть нарушена процедура обеспечения участия общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, - говорится в документе.

Административной или уголовной ответственности за совершение такого нарушения не предусмотрено. Но в связи с выявлением нарушения директору общества вынесено представление с требованием устранить его. На сегодняшний день ООО «Полигон» не приняло никаких мер для этого. Вопрос остается на контроле в прокуратуре.