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ПСЖ - Марсель: Обзор матча. Кто смог одержать победу?

16:49 14.01.2021 Фото: TWITTER.COM/OM_OFFICIEL
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Предупреждения: Мбаппе — Радоньич, Нагатомо, Лирола, Альваро.

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ПСЖ — Марсель 2:1

Франция также успела в середине отчетной недели разыграть Суперкубок страны. Действующий чемпион Лиги 1 сумел второй раз кряду поднять над головой данный трофей, обыграв в решающем поединке Марсель с помощью точных ударов от Икарди и Неймара. Примечательно, что данный успех стал первым для Маурисио Почеттино в качестве главного "красно-синих".
ПСЖ — Марсель 2:1
Голы: Икарди, 39, Неймар, 85 — Пайе, 89.

ПСЖ: Навас — Флоренци, Маркиньос, Диалло, Курзава (Кимпембе, 65) — Паредес (Данилу, 88), Верратти, Эррера (Сарабия, 90) — Ди Мария (Неймар, 65), Икарди (Кин, 88), Мбаппе.

Марсель: Манданда (Пеле, 46) — Сакай, Гонсалес, Чалета-Цар, Нагатомо (Лирола, 66) — Ронжье (Жермен, 80), Камара, Гуйе (Сансон, 56) — Товен, Пайе, Радоньич (Бенедетто, 56).

Предупреждения: Мбаппе — Радоньич, Нагатомо, Лирола, Альваро.

Источник: football.ua

матч футбол
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