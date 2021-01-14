Как быстро получить лицензию МЧС

Лицензия МЧС — это разрешительный документ, который предоставляет различным субъектам хозяйствования право на осуществление деятельности по тушению пожаров, выполнению работ по монтажу, техобслуживанию, ремонту систем и обеспечения противопожарной защиты.
Лицензия МЧС в Уфе выдается лицензирующими органами — региональными управлениями. Документ обязателен к получению всем юрлицам, ИП, аккредитованным подразделениям и филиалам зарубежных организаций, которые занимаются решением вопросов обеспечения пожарной безопасности гражданских зданий и сооружений, объектов промышленной, городской и транспортной инфраструктуры.
Кому требуется лицензия МЧС
В соответствии с действующим законодательством установлены лицензии МЧС двух видов, которые необходимо получать:
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организациям, которые специализируются на тушении пожаров на объектах гражданской, коммерческой и производственной инфраструктуры;
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организациям и индивидуальным предпринимателям, специализирующимся на оказании услуг по монтажу и поддержанию в работоспособном состоянии технологического оборудования обеспечения противопожарной защиты, его ремонта и сервисного обслуживания.
Важно учитывать следующее: лицензию МЧС обязаны получать также и иные организации, выполняющие в качестве отдельных видов услуг следующие работы:
1. Монтаж, ремонт, пусконаладка и сервисное обслуживание средств тушения пожаров.
2. Монтаж, ремонт, пусконаладка и сервисное обслуживание систем пожарной сигнализации, средств охранно-пожарного оповещения.
3. Монтаж, ремонт, пусконаладка и сервисное обслуживание средств и систем противопожарного водоснабжения.
4. Монтаж, ремонт, пусконаладка и сервисное обслуживание автоматики, устанавливаемой на системах противодымной вентиляции (в соотв. с Пост. Правительства России № 1219 от 06.10.2017 г.).
5. Монтаж, ремонт, пусконаладка и сервисное обслуживание средств эвакуации и оповещения.
6. Монтаж, ремонт, пусконаладка и сервисное обслуживание эвакуационных систем, выполненных с использованием фотолюминесцентных компонентов.
7. Монтаж, ремонт, сервисное обслуживание противопожарных преград различных типов (проемов, занавесов, завес и пр.).
8. Работы по огнезащитной обработке строительных и иных конструкционных материалов.
9. Работы по монтажу, ремонту и сервису первичных средств тушения пожаров, обслуживанию ИСЗ и поддержанию их в исправном состоянии.
Учитывая объем решаемых задач при получении лицензии МЧС, лучшим решением является поручить эту задачу специализированным компаниям.
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Стоимость услуг по оформлению лицензии — от 24 900 руб. Отдельно оплачивается государственная пошлина в размере 7500 руб. (при первичном получении лицензии) и 3500 руб. (при ее переоформлении). Сотрудники АльфаКонсалтинг бесплатно осуществляют подбор специалистов и оборудования. На период проведения лицензирования каждый заказ сопровождается персональным менеджером, который обеспечивает:
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