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Перекроют полосу на Советском шоссе Н-2139 в Новосибирском районе

16:59 14.01.2021 Фото: pixabay.com
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Будут выполняться работы по содержанию пункта весового и габаритного контроля ТС.

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Частично перекроют полосу на Советском шоссе в Новосибирском районе

Уважаемые водители! Будьте внимательны, выбирая маршрут движения, правильно рассчитывайте время в пути.

С 18 января по 1 февраля 2021 года силами «Транспортные технологии НСК» в Новосибирском районе Новосибирской области, на 5 километре автомобильной дороги Н-2139 – «Советское шоссе» в круглосуточном режиме с частичным перекрытием полосы движения будут выполняться работы по содержанию пункта весового и габаритного контроля транспортных средств.

Госавтоинспекция напоминает: если водитель транспорта видит на дороге установленный знак «Дорожные работы», то он обязан немедленно начать снижать скорость движения до требуемой величины, усилить внимание за дорожной обстановкой. Чтобы проехать данный отрезок, следует выполнять требования указателей, обозначающих направление объезда ремонтируемой части, соблюдая при этом общие правила движения транспортных средств на нерегулируемых участках дорог. Соблюдайте требования временных дорожных знаков!

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