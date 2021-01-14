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Спасли от массового самоубийства школьниц из "группы смерти" полицейские

17:06 14.01.2021 Фото: pixabay.com
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В ходе отработки информации, выяснилось, что пропавшая девочка ушла из дома вместе с двумя своими подругами.

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В Петербурге полиция разбирается с очередной «группой смерти»

В Петербурге полиция разбирается с очередной «группой смерти», из-за которой сразу трое девочек-подростков пытались вместе покончить с собой, – во всяком случае так утверждают сотрудники правоохранительных органов. Правда, на этот раз речь идёт не о группе, а, скорее, о «канале смерти» – задания подростки получали в паблике в одном из популярных мессенджеров, в каком именно, следствие пока не уточняет.

О том, что мессенджер – это не только удобный способ для общения, но и опасная игрушка для детей сотрудники полиции Санкт-Петербурга, как сообщается, узнали вечером 13 января. К ним обратилась мать 13-летней школьницы, которая рассказала, что её дочь не появилась дома в обычное время. При этом дома женщина нашла предсмертную записку от девочки, а ещё та отправила матери странное смс-сообщение.

В ходе отработки информации, выяснилось, что пропавшая девочка ушла из дома вместе с двумя своими подругами. Всех троих, к счастью, удалось вскоре найти, – они рассказали, что собирались покончить с собой. Все три некоторое время назад, как они заявили, создали некое сообщество в мессенджере, где они и другие подростки обсуждали свои планы свести счёты с жизнью.

Источник: t.me/bazabazon

группа смерти мессенджер
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