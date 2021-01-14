Из-за чего горят дома и квартиры: Назвали самые пожароопасные приборы спасатели

Спасатели назвали самые пожароопасные приборы в доме В МЧС России по Новосибирской области проанализировали случаи возгорания домашней техники в 2020 году и пришли к выводу, что к самым пожароопасным относятся бытовые электронагревательные приборы: обогреватели, чайники, плиты. По официальным данным, за семь месяцев этого года в Новосибирской области ликвидировано около 654 пожаров, возникших из-за неправильной эксплуатации и поломок часто используемой бытовой техники. Чаще всего горели обогреватели, плиты, в том числе одно- и двухкомфорочные, а также чайники, кипятильники. По восемь пожаров произошло из-за стиральных машин и газовых плит.

Холодильники стали причиной шести возгораний, а компьютеры и ноутбуки – двух. Реже всего – по одному разу – загорались телевизоры и утюги. Эксперты по пожарной безопасности предупреждают, что в большинстве случаев пожарам может предшествовать моргание света, искрение, сильный нагрев или потемнение электропроводов, запах горелой резины или пластмассы, звук потрескивания, уменьшение освещения при включении электроприбора. Но домовладельцы нередко не замечают или вовсе не обращают внимания на признаки неисправности, поэтому загорание электроприборов становится полной неожиданностью. Самые опасные ситуации возникают, если бытовая техника воспламенилась ночью. В целях профилактики возникновения пожаров, связанных с эксплуатацией электронагревательных приборов, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бердску напоминает жителям города основные требования пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов: - важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет.

Использование свыше установленного срока может привести к печальным последствиям; - систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя; - следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя; - используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не нужно использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели; - следует избегать перегрузки на электросеть при включении сразу нескольких мощных потребителей энергии; - убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе при неплотном соединении штекера и розетки может образоваться электрическая дуга и может произойти возгорание горючих материалов.