Золотые медали забрали в Междугороднем турнире баскетболисты из Бердска

В соревнованиях приняли участие 5 команд: Чулым, Искитим, Сузун, Краснообск и Бердск. Наши спортсмены уверенно обыграла всех соперников с большим разрывом в счете (порядка 20 очков).

Золото Междугородних соревнований по баскетболу

11 по 12 января 2021 года в Чулыме прошел Междугородний турнир по баскетболу среди юношей 2004-2006 г.р. В соревнованиях приняли участие 5 команд: Чулым, Искитим, Сузун, Краснообск и Бердск. Наши спортсмены уверенно обыграла всех соперников с большим разрывом в счете (порядка 20 очков).

Соревнования проводились по круговой системе. Команда города Бердска в финале встречалась с фаворитами турнира – баскетболистами из Чулыма. Бердчане уверенно обыграли соперников и завоевали золотые медали.

Подготовил команду победителей тренер МБУ СШ «Олимп» Богачев Александр.

Источник: ОФКиС Бердска