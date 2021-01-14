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Золотые медали забрали в Междугороднем турнире баскетболисты из Бердска

18:30 14.01.2021 Фото: ОФКиС
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В соревнованиях приняли участие 5 команд: Чулым, Искитим, Сузун, Краснообск и Бердск. Наши спортсмены уверенно обыграла всех соперников с большим разрывом в счете (порядка 20 очков).

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Золото Междугородних соревнований по баскетболу

11 по 12 января 2021 года в Чулыме прошел Междугородний турнир по баскетболу среди юношей 2004-2006 г.р. В соревнованиях приняли участие 5 команд: Чулым, Искитим, Сузун, Краснообск и Бердск. Наши спортсмены уверенно обыграла всех соперников с большим разрывом в счете (порядка 20 очков).
Соревнования проводились по круговой системе. Команда города Бердска в финале встречалась с фаворитами турнира – баскетболистами из Чулыма. Бердчане уверенно обыграли соперников и завоевали золотые медали.
Подготовил команду победителей тренер МБУ СШ «Олимп» Богачев Александр.

Источник: ОФКиС Бердска

баскетбол медаль соревнования
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