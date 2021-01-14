Сотрудница инкассаторской фирмы в Ростове-на-Дону четыре года меняла настоящие деньги на билеты банка приколов

Сотрудница инкассаторской фирмы в Ростове-на-Дону четыре года меняла настоящие деньги на билеты банка приколов. Она вынесла почти 10 миллионов рублей.

40-летняя женщина работала в компании «Инкахран», которая перевозит и хранит деньги. Пользуясь доступом к наличке — она работала в должности начальника операционной кассы — начиная с 2016 года кассирша меняла настоящие деньги на билеты банка приколов. Женщина смогла выменять таким образом 9 млн 400 тыс. рублей. Получилась своеобразная премия.

Кассиршу банка приколов удалось поймать: её задержали и назначили подписку о невыезде.

Источник: t.me/bazabazon