14.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Четыре года меняла настоящие деньги на билеты банка приколов сотрудница инкассаторской фирмы

17:33 14.01.2021 Фото: t.me/bazabazon
2 0

Женщина смогла выменять таким образом 9 млн 400 тыс. рублей. Получилась своеобразная премия.

% name% title
Сотрудница инкассаторской фирмы в Ростове-на-Дону четыре года меняла настоящие деньги на билеты банка приколов

Сотрудница инкассаторской фирмы в Ростове-на-Дону четыре года меняла настоящие деньги на билеты банка приколов. Она вынесла почти 10 миллионов рублей.

40-летняя женщина работала в компании «Инкахран», которая перевозит и хранит деньги. Пользуясь доступом к наличке — она работала в должности начальника операционной кассы — начиная с 2016 года кассирша меняла настоящие деньги на билеты банка приколов. Женщина смогла выменять таким образом 9 млн 400 тыс. рублей. Получилась своеобразная премия.

Кассиршу банка приколов удалось поймать: её задержали и назначили подписку о невыезде.

Источник: t.me/bazabazon

банк приколов инкассатор хищение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как ее наказать?

Аноним, 14 января 2021 17:42
Официально в нашей стране настоящие деньги становятся на 4% прикольными ежегодно))
Аноним, 14 января 2021 17:45
Никак!!Понять,простить,и отпустить!!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКрасную икру воровали десятками банок в магазинах Бердска перед Новым годом
18:51 14-01-2021
Красную икру воровали десятками банок в магазинах Бердска перед Новым годом
Затмения 2021 года: Точный астрономический календарь 2021
18:50 14-01-2021
Затмения 2021 года: Точный астрономический календарь 2021
Снова впал в кому лежащий в реанимации с коронавирусом Борис Грачевский 
18:32 14-01-2021
Снова впал в кому лежащий в реанимации с коронавирусом Борис Грачевский 
БердскЗолотые медали забрали в Междугороднем турнире баскетболисты из Бердска
18:30 14-01-2021
Золотые медали забрали в Междугороднем турнире баскетболисты из Бердска
Памятникам присвоят QR-коды: Историческую память защитят в России законом
18:20 14-01-2021
Памятникам присвоят QR-коды: Историческую память защитят в России законом
Крещение 2021: какой будет погода в Москве?
18:20 14-01-2021
Крещение 2021: какой будет погода в Москве?
Что изменится в административном кодексе России. Обещают скидки при штрафах
18:15 14-01-2021
Что изменится в административном кодексе России. Обещают скидки при штрафах
Где ставят прививки от коронавируса в Новосибирской области: После поручения Путина откроют новые пункты вакцинации
18:03 14-01-2021
Где ставят прививки от коронавируса в Новосибирской области: После поручения Путина откроют новые пункты вакцинации
Сколько бюджетных мест получат вузы России на 2022/23 учебный год
18:00 14-01-2021
Сколько бюджетных мест получат вузы России на 2022/23 учебный год
Новый размер пенсии по инвалидности в 2021 году по группам
17:50 14-01-2021
Новый размер пенсии по инвалидности в 2021 году по группам