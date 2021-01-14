Памятникам присвоят QR-коды: Историческую память защитят в России законом

Законопроект также закрепляет обязанность региональных властей по содействию в формировании поименных списков погибших при защите Отечества и нанесению их имен на соответствующие мемориальные сооруженияю

Документом предлагается сопровождать памятники Великой Отечественной войны QR-кодами, дающими доступ к подробной информации о героях и событиях, которым они посвящены

Законопроект, направленный на защиту исторической памяти внесен в Государственную Думу заместителем председателя ГД Ириной Яровой сегодня, 14 января. Им предлагается сопровождать памятники Великой Отечественной войны QR-кодами, дающими доступ к подробной информации о живых историях, героях и событиях, которым они посвящены. Кроме того, законопроектом предлагается уточнить нормы о порядке составления и содержания паспортов воинских захоронений, а также – полномочия региональных властей по сохранению и доступности памятников Великой Отечественной войны.

«Сегодня региональные власти уже обязаны реализовывать программы в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия, и на это уже предусмотрены бюджетные средства. Однако в действующем законодательстве не раскрывается понятие «популяризация памятников истории и культуры», как и не раскрывается перечень мероприятий, способствующих этому. Безусловно, данное положение требует конкретизации с целью обеспечения единства подходов и эффективного расходования уже предусмотренных бюджетных средств», — уверена автор законопроекта.

«Очевидно, что сегодня интернет-технологии являются самым популярным средством коммуникации и получения информации у молодого поколения. Цифровые технологии позволяют на простом и доступном носителе давать доступ к развернутой и объемной информации о событиях и людях. Поэтому законопроектом предлагается нанесение на памятники Великой Отечественной войны QR-кода с исторической справкой, документами, фото и видео о событиях и лицах, в честь которых был установлен объект. Это позволит каждому не только увидеть и ознакомиться с памятным местом, но и прикоснуться к живой истории тех событий, узнать подробности того, что происходило в конкретном селе или городе, на каждой пяди земли, спасенной и сохраненной для будущих поколений. Это новый формат знаний и живого эмоционального восприятия значимых для всех поколений событий», — сообщила Ирина Яровая.

Она также отметила, что порядок установки информационных обозначений будет определяться Правительством РФ.

«Предлагаемый законопроектом подход будет способствовать сохранению памяти о защитниках Отечества, обеспечению защиты исторической правды и недопущению умаления значения подвига нашего народа при защите Отечества, что прямо предусмотрено в Конституции Российской Федерации. Данная информация будет также полезна для развития образовательной, культурно-просветительской и туристической сфер. Это позволит создать удобный дополнительный мобильный формат распространения достоверной информации о значимых для нашей страны исторических событиях, в том числе среди иностранных туристов и за рубежом», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, законопроектом предлагается в развитие уже установленной обязанности о составлении паспорта на каждое воинское захоронение уточнить нормы о порядке составления таких паспортов и их содержании.

«Предлагаем сделать обязательным внесение в паспорт воинского захоронения исторической справки, содержащей сведения о событиях и лицах, в честь которых был установлен объект, увековечивающий память погибших при защите Отечества, а также выписки из имеющихся документов и иной информации, в том числе фото-, видеоматериалов о произошедших событиях и героях. Форма паспорта, порядок его оформления и выдачи будет утверждаться Минобороны», — сказала заместитель председателя ГД.

Законопроект также закрепляет обязанность региональных властей по содействию в формировании поименных списков погибших при защите Отечества и нанесению их имен на соответствующие мемориальные сооружения, помощи общественным организациям, осуществляющим поисковую работу, а также — в обеспечении условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия.