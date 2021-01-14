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Обвинения Украины против России по Крыму не все признал Европейский суд по правам человека

20:16 14.01.2021 Фото: pixabay.com
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Впрочем, ЕСПЧ не стал рассматривать вопрос, было ли воссоединение Крыма с Россией законным с точки зрения международного права.

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Крым вернулся в Россию в 2014 году
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел недоказанными ряд обвинений Украины против России в связи с событиями в Крыму в 2014-2015 годах, заявили в Минюсте.
Большая палата ЕСПЧ большинством голосов признала частично приемлемой жалобу Киева на то, что Россия "несет ответственность за административную практику, представляющую собой многочисленные нарушения Европейской конвенции по правам человека в Крыму". В то же время другие обвинения — в частности, в убийствах мирных граждан, задержании и запугивании журналистов, дискриминации этнических украинцев и политически мотивированном уголовном преследовании — судьи сочли недоказанными.
Как отметили в министерстве, этим промежуточным решением ЕСПЧ подтвердил свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела. Таким образом, суд согласился дать правовую оценку претензиям украинской стороны.
Впрочем, ЕСПЧ не стал рассматривать вопрос, было ли воссоединение Крыма с Россией законным с точки зрения международного права.

"Суд определил масштаб рассматриваемого вопроса и постановил, что необходимо решить, была ли предполагаемая Украиной картина нарушения прав человека Россией в Крыму в период с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года допустимой", — говорится в пресс-релизе.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей на полуострове и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Голосование состоялось после госпереворота на Украине.
Киевские власти считают Крым временно оккупированной территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
жалоба крым россия украина Владимир Путин ЕСПЧ
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