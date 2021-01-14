Обвинения Украины против России по Крыму не все признал Европейский суд по правам человека

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел недоказанными ряд обвинений Украины против России в связи с событиями в Крыму в 2014-2015 годах, заявили в Минюсте.

Большая палата ЕСПЧ большинством голосов признала частично приемлемой жалобу Киева на то, что Россия "несет ответственность за административную практику, представляющую собой многочисленные нарушения Европейской конвенции по правам человека в Крыму". В то же время другие обвинения — в частности, в убийствах мирных граждан, задержании и запугивании журналистов, дискриминации этнических украинцев и политически мотивированном уголовном преследовании — судьи сочли недоказанными.