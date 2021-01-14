Бунт в центре содержания иностранцев пресекли полиция и Росгвардия

При этом представители правоохранительных органов были вынуждены применить спецсредства

Сотрудники полиции и Росгвардии пресекли беспорядки в центре временного содержания иностранных граждан в Екатеринбурге. Представители правоохранительных органов были вынуждены применить спецсредства, один из участников дебоша госпитализирован, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сотрудниками полиции Екатеринбурга и бойцами спецназа Росгвардии ОМОН ночью 14 января пресечена попытка дестабилизации обстановки в центре временного содержания иностранных граждан. В центр направили дополнительные силы из числа представителей МВД и Росгвардии. ОМОН вынужден был применить спецсредства. Госпитализация потребовалась одному участнику провокационных действий, у него поврежден палец на руке", - сообщил Горелых.

По его словам, организатором беспорядков стал ранее судимый мужчина, который был недоволен тем, что сотрудники полиции изъяли спиртные напитки, спрятанные в буханках хлеба из его посылки.

"Около полуночи гражданин и трое его сокамерников устроили дебош. Участники инцидента стали повреждать мебель, двери, запорные механизмы, электроприборы и средства видеонаблюдения. Кроме того, они подожгли картонную коробку, отказались выходить из комнаты, забаррикадировавшись внутри помещения. В подтверждение серьезности своих намерений зачинщик приставил к своей груди железный прут от кровати, угрожая причинить себе травмы, несовместимые с жизнью", - рассказал Горелых.

Он добавил, что по факту инцидента проводится проверка. Центр временного содержания иностранных граждан УМВД по Екатеринбургу работает в штатном режиме.