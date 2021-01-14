14.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Бунт в центре содержания иностранцев пресекли полиция и Росгвардия

19:28 14.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Организатором беспорядков в Екатеринбурге стал ранее судимый мужчина, который был недоволен тем, что сотрудники полиции изъяли спиртные напитки, спрятанные в буханках хлеба из его посылки.

% name% title
При этом представители правоохранительных органов были вынуждены применить спецсредства

Сотрудники полиции и Росгвардии пресекли беспорядки в центре временного содержания иностранных граждан в Екатеринбурге. Представители правоохранительных органов были вынуждены применить спецсредства, один из участников дебоша госпитализирован, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сотрудниками полиции Екатеринбурга и бойцами спецназа Росгвардии ОМОН ночью 14 января пресечена попытка дестабилизации обстановки в центре временного содержания иностранных граждан. В центр направили дополнительные силы из числа представителей МВД и Росгвардии. ОМОН вынужден был применить спецсредства. Госпитализация потребовалась одному участнику провокационных действий, у него поврежден палец на руке", - сообщил Горелых.

По его словам, организатором беспорядков стал ранее судимый мужчина, который был недоволен тем, что сотрудники полиции изъяли спиртные напитки, спрятанные в буханках хлеба из его посылки.

"Около полуночи гражданин и трое его сокамерников устроили дебош. Участники инцидента стали повреждать мебель, двери, запорные механизмы, электроприборы и средства видеонаблюдения. Кроме того, они подожгли картонную коробку, отказались выходить из комнаты, забаррикадировавшись внутри помещения. В подтверждение серьезности своих намерений зачинщик приставил к своей груди железный прут от кровати, угрожая причинить себе травмы, несовместимые с жизнью", - рассказал Горелых.

Он добавил, что по факту инцидента проводится проверка. Центр временного содержания иностранных граждан УМВД по Екатеринбургу работает в штатном режиме.

беспорядки екатеринбург иностранцы спецсредства центр содержания полиция Росгвардия ОМОН МВД
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

На что готовы люди, если отнять у них спиртное?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дуров похвастался: у кого из мировых лидеров есть аккаунт в Telegram
20:36 14-01-2021
Дуров похвастался: у кого из мировых лидеров есть аккаунт в Telegram
Мертвым нашли многократного лучшего учителя России Андрея Квашенко
20:26 14-01-2021
Мертвым нашли многократного лучшего учителя России Андрея Квашенко
39-летний Дима Билан побрился налысо
20:20 14-01-2021
39-летний Дима Билан побрился налысо
Обвинения Украины против России по Крыму не все признал Европейский суд по правам человека
20:16 14-01-2021
Обвинения Украины против России по Крыму не все признал Европейский суд по правам человека
Повысить размер налогового вычета на лечение и образование до 288 тыс. рублей предлагают в Госдуме
20:05 14-01-2021
Повысить размер налогового вычета на лечение и образование до 288 тыс. рублей предлагают в Госдуме
Какой кашель при коронавирусе
19:50 14-01-2021
Какой кашель при коронавирусе
Задержать Навального после его прилета в Москву намерена ФСИН 1
19:41 14-01-2021
Задержать Навального после его прилета в Москву намерена ФСИН
Бунт в центре содержания иностранцев пресекли полиция и Росгвардия
19:28 14-01-2021
Бунт в центре содержания иностранцев пресекли полиция и Росгвардия
Точный гороскоп на день Серифима Саровского в пятницу 15 января 2021 года
19:20 14-01-2021
Точный гороскоп на день Серифима Саровского в пятницу 15 января 2021 года
В яму с кипятком упала 19-летняя девушка. С тяжелыми ожогами она попала в больницу
19:14 14-01-2021
В яму с кипятком упала 19-летняя девушка. С тяжелыми ожогами она попала в больницу