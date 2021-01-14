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Красную икру воровали десятками банок в магазинах Бердска перед Новым годом

18:51 14.01.2021 Фото: pixabay.com
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Также популярностью у магазинных воришек пользовались сыр и мясная продукция. Пострадали торговые точки в разных районах города.

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Воры, видимо, хотели вкусно проводить старый год

Сотрудниками отдела МВД России по Бердску устанавливаются личности и местонахождение граждан, которые совершили хищения продуктов питания из магазинов города. Об этом сообщили в управлении МВД по Новосибирской области 14 января.

Так, 20 ноября 2020 года около 14.25, неизвестный гражданин, находясь в торговом зале магазина, расположенного в Бердске, ул. Ленина, 90 тайно похитил продукты питания – сырную и мясную продукцию на общую сумму 2565 рублей.

6 декабря 2020 года около 13.25 неизвестный в магазине, расположенном в Бердске, Микрорайон, 46Б тайно путем свободного доступа похитил 9 банок икры лососевой общую сумму 5 766 рублей. В этот же день, 6 декабря около16.56 неизвестный, находясь в торговом зале магазина в Бердск, ул. Островского, 174 тайно похитил 5 банок икры лососевой на общую сумму 3317 рублей.

Аналогичное преступление произошло 16 декабря 2020 года около 16.20. Неизвестный мужчина, находясь в магазине, расположенном в Бердске по ул. Первомайской, 19, тайно похитил 7 банок икры лососевой на общую сумму 5587 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».

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