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В яму с кипятком упала 19-летняя девушка. С тяжелыми ожогами она попала в больницу

19:14 14.01.2021 Фото: Скриншот
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Провал образовался из-за коммунальной аварии. Ранее водитель и пассажир "Лады" вышли из автомобиля и ошпарили себе ноги. Их госпитализировали. Смотрите видео.

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В Липецке 19-летняя девушка упала в яму с кипятком, куда уже проваливалась "Лада"

19-летнюю липачанку госпитализировали после того, как она упала в яму с кипятком на улице Стаханова. Об этом сообщает ГТРК "Липецк" в эфире "Россия 1" 14 января.

"Пациент находится в тяжелом состоянии. У девушки больше 30% ожогов тела. Проводится лечение в режиме интенсивной терапии, противошоковая терапия", — рассказал главный внештатный комбустиолог управления здравоохранения Липецкой области, заведующий областным ожоговым центром Илья Копылов.

Пострадавшим горожанам готовы помочь в ПАО "Квадра".

"Мы сразу связались с семьями этих людей и выразили готовность оказать им всю необходимую поддержку. Мы приносим извинения пострадавшим и желаем скорейшего выздоровления", — сказал директор Липецкого филиала компании Алексей Курило.

Компания готова оказать финансовую помощь в лечении пострадавших. Представители липецкого филиала находятся в постоянном контакте с семьями пострадавших и врачами. Правоохранители проводят проверку по факту происшествия, ремонтные работы продолжаются.

Прокуратура Советского района Липецка организовала проверку по факту провала "Лады Веста" на улице Стаханова в кипяток.

По итогам проверки оценят работу ресурсоснабжающей организации Липецкого филиала ПАО "Квадра", а также соблюдение требований федерального законодательства в их деятельности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Провал образовался из-за коммунальной аварии. Водитель и пассажир "Лады" вышли из автомобиля и ошпарили себе ноги. Их госпитализировали.

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