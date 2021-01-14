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Ипотечных кредитов на рекордные 4,2 трлн рублей выдали банки россиянам в 2020 году

22:19 14.01.2021 Фото: pixabay.com
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Кроме того, на фоне снижения ставок в минувшем году был замечен активный спрос на программы рефинансирования кредитов.

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Российские банки в 2020 году выдали ипотечных кредитов на рекордную для рынка сумму - 4,2 трлн руб. В этом году объем выдачи ипотеки может превысить значения минувшего года, считает заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"Итоговые выдачи ипотечных кредитов в 2020 году оказались даже выше наших ожиданий, составив рекордные для российского рынка 4,2 трлн руб.", - сказал Печатников, чьи слова приводятся в пресс-релизе ВТБ.

ВТБ также показал крупнейший результат в своей истории, выдав ипотечных кредитов на почти 1 трлн руб. Такому росту способствовала цифровизация бизнеса на фоне пандемии, а также снижение ставок и льготная госпрограмма, уточнил банкир.

"По нашей оценке, рынок пока далек от насыщения - отношение ипотеки к ВВП не превышает и 10%, а качество портфеля выше, чем по другим видам розничных кредитов. Уверен, что высокий спрос на ипотеку с господдержкой сохранится и в этом году, во многом благодаря низкой ставке. Если действие льготной программы будет продлено, то у ипотечного рынка есть шансы на обновление рекорда продаж и в 2021 году", - добавил топ-менеджер.

Ипотечный портфель ВТБ

Ипотечный портфель ВТБ вырос за 2020 год на 18%, достигнув 2 трлн руб. Регионами-лидерами по объему проведенных сделок в минувшем году стали Москва и Подмосковье (324 млрд руб.), Санкт-Петербург и Ленинградская область (78,9 млрд руб.), а также Республика Татарстан (35,3 млрд руб.).

Кроме того, на фоне снижения ставок в минувшем году был замечен активный спрос на программы рефинансирования кредитов. Так, более 114 тыс. человек снизили свои ставки в ВТБ, оформив ипотеку на 255 млрд руб. Доля таких сделок достигла 27% по объему продаж против 13% за 2019 год, следует из сообщения ВТБ.

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