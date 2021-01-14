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Убил педофила и отправился за решетку: Оправдания не случилось

21:27 14.01.2021 Фото: СУ СКР ПО РБ
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По версии следствия, подсудимый встретил знакомых подростков, один из которых сообщил, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия. Подсудимый решил отомстить.

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Фото осужденного

Доказательства, собранные следственным отделом по Калининскому району города Уфы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 34-летнему Владимиру Санкину, обвиненному в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

По версии следствия, вечером 30 января 2020 года подсудимый встретил ранее знакомых ему двух подростков, один из которых сообщил, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия. Подсудимый решил выяснить отношения с мужчиной. Конфликт перерос в драку, в ходе которой подсудимый нанес 54-летнему мужчине множественные удары руками и ногами, а также штакетником по голове и другим частям тела, длительное время удерживая его на улице в лежачем положении, при отрицательной температуре воздуха и снегопаде, без верхней одежды и обуви. Кроме того, подсудимый, похитил у потерпевшего имеющиеся при нем деньги.

Прибывшие на место сотрудники полиции пресекли действия подсудимого, однако, в результате его преступных действий, получивший многочисленные телесные повреждения мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи при доставлении в лечебное учреждение.

Вину в совершенных преступлениях мужчина не признал, а по окончании расследования ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей.

Изучив всю доказательную базу, присяжные заседатели пришли к выводу о виновности подсудимого в убийстве мужчины.

Суд квалифицировал действия Владимира Санкина по ч. 4 ст. 111 УК РФ и приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело, возбужденное в отношении 54-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего) прекращено решением Калининского районного суда г. Уфы в связи со смертью обвиняемого.

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