Убил педофила и отправился за решетку: Оправдания не случилось

По версии следствия, подсудимый встретил знакомых подростков, один из которых сообщил, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия. Подсудимый решил отомстить.

Фото осужденного

Доказательства, собранные следственным отделом по Калининскому району города Уфы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 34-летнему Владимиру Санкину, обвиненному в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

По версии следствия, вечером 30 января 2020 года подсудимый встретил ранее знакомых ему двух подростков, один из которых сообщил, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия. Подсудимый решил выяснить отношения с мужчиной. Конфликт перерос в драку, в ходе которой подсудимый нанес 54-летнему мужчине множественные удары руками и ногами, а также штакетником по голове и другим частям тела, длительное время удерживая его на улице в лежачем положении, при отрицательной температуре воздуха и снегопаде, без верхней одежды и обуви. Кроме того, подсудимый, похитил у потерпевшего имеющиеся при нем деньги.

Прибывшие на место сотрудники полиции пресекли действия подсудимого, однако, в результате его преступных действий, получивший многочисленные телесные повреждения мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи при доставлении в лечебное учреждение.

Вину в совершенных преступлениях мужчина не признал, а по окончании расследования ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей.

Изучив всю доказательную базу, присяжные заседатели пришли к выводу о виновности подсудимого в убийстве мужчины.

Суд квалифицировал действия Владимира Санкина по ч. 4 ст. 111 УК РФ и приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело, возбужденное в отношении 54-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего) прекращено решением Калининского районного суда г. Уфы в связи со смертью обвиняемого.