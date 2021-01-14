Задержать Навального после его прилета в Москву намерена ФСИН

УФСИН предпримет все действия по задержанию Алексея Навального до решения суда о замене условного срока на реальный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«В связи с тем, что фактическое место нахождения осуждённого с 24 сентября УФСИН по Москве неизвестно, 27 ноября 2020 года в отношении Навального А.А. были начаты первоначальные разыскные мероприятия, а 29 декабря осуждённый Навальный А.А. был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении его местонахождения», — говорится в сообщении.
29 декабря стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее во ФСИН заявили, что Навальный уклоняется от контроля, который был назначен ему судом.
Как сообщалось ранее, Навальный сам объявил, что купил билет на самолет из Берлина в Москву на 17 января.
Это уже становится священной реликвией.
- Собирается ли власть установить памятник трусам Навального?
- Пока нет. Сначала мы установим памятники Трампу и Украине, так как они находятся вверху списка источников нашего патриотического медиабизнеса.