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Задержать Навального после его прилета в Москву намерена ФСИН

19:41 14.01.2021 Фото: Скриншот
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В связи с тем, что фактическое место нахождения осуждённого с 24 сентября неизвестно, он был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию, заявили в службе исполнения наказания.

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Во ФСИН заявили о намерении задержать Навального по прибытии в Москву

УФСИН предпримет все действия по задержанию Алексея Навального до решения суда о замене условного срока на реальный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В связи с тем, что фактическое место нахождения осуждённого с 24 сентября УФСИН по Москве неизвестно, 27 ноября 2020 года в отношении Навального А.А. были начаты первоначальные разыскные мероприятия, а 29 декабря осуждённый Навальный А.А. был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении его местонахождения», — говорится в сообщении.

29 декабря стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее во ФСИН заявили, что Навальный уклоняется от контроля, который был назначен ему судом.

Как сообщалось ранее, Навальный сам объявил, что купил билет на самолет из Берлина в Москву на 17 января.

задержать объявлен в розыск уголовное дело Алексей Навальный ФСИН
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От редакции

Навального снова посадят?

Аноним, 14 января 2021 20:20
Какой российский патриот еще не поцеловал занюханные трусы Навального?
Это уже становится священной реликвией.
- Собирается ли власть установить памятник трусам Навального?
- Пока нет. Сначала мы установим памятники Трампу и Украине, так как они находятся вверху списка источников нашего патриотического медиабизнеса.

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