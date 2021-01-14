Перелом в коронавирусном кризисе оценил Мишустин

"Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю", - сказал Мишустин.

Он отметил, что правительства многих стран сейчас ищут ответ на вопрос, каким будет мир после победы над новой инфекцией, и этот ответ будет определять суть долгосрочных стратегий как в области экономики, так и многих социальных программ.