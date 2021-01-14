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Перелом в коронавирусном кризисе оценил Мишустин

21:49 14.01.2021 Фото: Кадр из видеоприветсвия
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Он отметил, что правительства многих стран сейчас ищут ответ на вопрос, каким будет мир после победы над инфекцией, и этот ответ будет определять суть долгосрочных стратегий в области экономики и социальных программ.

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Михаил Мишустин в видеоприветствии
Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с коронавирусом, дальше ситуация будет постепенно улучшаться, в том числе и за счет масштабной вакцинации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеоприветствии участникам Гайдаровского форума. Тема форума этого года – "Россия и мир после пандемии".
"Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю", - сказал Мишустин.
Он отметил, что правительства многих стран сейчас ищут ответ на вопрос, каким будет мир после победы над новой инфекцией, и этот ответ будет определять суть долгосрочных стратегий как в области экономики, так и многих социальных программ.
вакцинация Гайдаровский форум коронавирус кризис переломный момент Михаил Мишустин
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