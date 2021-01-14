Дуров похвастался: у кого из мировых лидеров есть аккаунт в Telegram

Свои каналы в Telegram есть уже у лидеров девяти стран, в том числе его завел президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

Кроме Болсонару, в Telegram есть каналы президентов Турции, Мексики, Франции, Украины, Узбекистана, премьер-министров и ряда других политиков.

Проверенные учетные записи маркируются синей галочкой, которую видно в результатах поиска, в описании канала и в списке чатов.

"В отличие от других сетей, Telegram не использует непрозрачные алгоритмы, чтобы решить, увидит ли подписчик контент, на который он подписан, или нет. В результате Telegram-каналы являются единственным прямым способом для лидеров мнений надежно связаться со своей аудиторией. Устраняя манипулятивные алгоритмы, ставшие синонимом технологических платформ 2010-х годов, Telegram-каналы восстанавливают прозрачность и целостность публичного общения "один ко многим", — добавил он.

Ранее Twitter и Facebook объявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне.

Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.