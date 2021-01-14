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Дуров похвастался: у кого из мировых лидеров есть аккаунт в Telegram

20:36 14.01.2021 Фото: pixabay.com
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Проверенные учетные записи маркируются синей галочкой, которую видно в результатах поиска, в описании канала и в списке чатов.

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Мессенджер Павла Дурова остается единственной независимой площадкой
Свои каналы в Telegram есть уже у лидеров девяти стран, в том числе его завел президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.
Кроме Болсонару, в Telegram есть каналы президентов Турции, Мексики, Франции, Украины, Узбекистана, премьер-министров и ряда других политиков.
Проверенные учетные записи маркируются синей галочкой, которую видно в результатах поиска, в описании канала и в списке чатов.

"В отличие от других сетей, Telegram не использует непрозрачные алгоритмы, чтобы решить, увидит ли подписчик контент, на который он подписан, или нет. В результате Telegram-каналы являются единственным прямым способом для лидеров мнений надежно связаться со своей аудиторией. Устраняя манипулятивные алгоритмы, ставшие синонимом технологических платформ 2010-х годов, Telegram-каналы восстанавливают прозрачность и целостность публичного общения "один ко многим", — добавил он.

Ранее Twitter и Facebook объявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне.
Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.
В итоге палата представителей внесла в конгресс статью об импичменте Трампу. Для вынесения такого решения его должны одобрить не менее двух третей (67) сенаторов, передает РИА Новости.
лидеры стран мессенджер соцсети Павел Дуров Дональд Трамп Telegram
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