14.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Странные симптомы обнаружили у зараженных коронавирусом: Такого еще не было

21:08 14.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Эпидемиолог обратил внимание на то, что в последнее время у каждого пятого больного COVID-19 проявляются менее распространенные симптомы.

% name% title
Коронавирус проявляет все больше новых симптомов
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Странные симптомы обнаружили у зараженных коронавирусом: Такого еще не былоГде ставят прививки от коронавируса в Новосибирской области: После поручения Путина откроют новые пункты вакцинацииЕщё 1143 новостей

Медики из Великобритании заявили об обнаружении у больных коронавирусом странных симптомов проявления болезни. Такой информацией поделились британские журналисты.

Эпидемиолог из Королевского колледжа Лондона Тим Спектор обратил внимание на то, что в последнее время у каждого пятого больного COVID-19 проявляются менее распространенные симптомы. В частности, у некоторых людей были обнаружены язвы на языке. Об этом сообщает издание The Sun.

«Мы обнаруживаем странные язвы во рту», — заявил эпидемиолог.

Тим Спектор добавил, что для коронавируса характерны странные проявления, поэтому в будущем могут быть обнаружены новые особенности этого заболевания. Некоторое время назад были найдены несколько новых симптомов COVID-19, которые ранее не фигурировали в официальных справочниках. В частности, британские медики фиксируют у многих своих пациентов кожную сыпь — пурпурные бугорки на пальцах рук и ног, которые в некоторых случаях могут вызывать болезненные ощущения.

«Чаще всего подобные симптомы проявляются у молодых людей», — отметили ученые.

Президент отдела эпидемиологии и общественного здравоохранения Королевского медицинского общества Габриэль Скали констатировал, что COVID-19 довольно проблематично лечить, так как вирус оказывает воздействие на различные системы организма. Медик подтвердил, что у больных коронавирусом действительно могут образоваться язвы во рту. Помимо этого, из-за болезни периодически меняется цвет языка. Однако последнее может быть следствием плохой гигиены полости рта, курения или нездорового питания.

великобритания коронавирус новый симптом язвы во рту Тим Спектор
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

О каких еще необычных симптомах вы слышали?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Тайна смерти актера: Спешил на годовщину свое свадьбы Дмитрий Гусев
22:09 14-01-2021
Тайна смерти актера: Спешил на годовщину свое свадьбы Дмитрий Гусев
Скончались 23 человека после прививки вакциной Pfizer от коронавируса
21:59 14-01-2021
Скончались 23 человека после прививки вакциной Pfizer от коронавируса
Чего обязательно следует избегать 15 января в День Святого Серафима Саровского?
21:50 14-01-2021
Чего обязательно следует избегать 15 января в День Святого Серафима Саровского?
Перелом в коронавирусном кризисе оценил Мишустин
21:49 14-01-2021
Перелом в коронавирусном кризисе оценил Мишустин
БердскУкрал с карты через телефон у знакомой 10 000 рублей в кафе "Водолей" в Бердске и получил реальный срок молодой мужчина
21:35 14-01-2021
Украл с карты через телефон у знакомой 10 000 рублей в кафе
Уран уходит из ретроградности 15 января 2021: Какую силу даст лично вам этот день?
21:28 14-01-2021
Уран уходит из ретроградности 15 января 2021: Какую силу даст лично вам этот день?
Убил педофила и отправился за решетку: Оправдания не случилось
21:27 14-01-2021
Убил педофила и отправился за решетку: Оправдания не случилось
Семена партнер сайт: Лучшие экземпляры со всхожестью 100%
21:20 14-01-2021
Семена партнер сайт: Лучшие экземпляры со всхожестью 100%
Странные симптомы обнаружили у зараженных коронавирусом: Такого еще не было
21:08 14-01-2021
Странные симптомы обнаружили у зараженных коронавирусом: Такого еще не было
Чай с этой добавкой оказывает антираковое действие
20:50 14-01-2021
Чай с этой добавкой оказывает антираковое действие