Странные симптомы обнаружили у зараженных коронавирусом: Такого еще не было

Эпидемиолог обратил внимание на то, что в последнее время у каждого пятого больного COVID-19 проявляются менее распространенные симптомы.

Коронавирус проявляет все больше новых симптомов

Медики из Великобритании заявили об обнаружении у больных коронавирусом странных симптомов проявления болезни. Такой информацией поделились британские журналисты.

Эпидемиолог из Королевского колледжа Лондона Тим Спектор обратил внимание на то, что в последнее время у каждого пятого больного COVID-19 проявляются менее распространенные симптомы. В частности, у некоторых людей были обнаружены язвы на языке. Об этом сообщает издание The Sun.

«Мы обнаруживаем странные язвы во рту», — заявил эпидемиолог.

Тим Спектор добавил, что для коронавируса характерны странные проявления, поэтому в будущем могут быть обнаружены новые особенности этого заболевания. Некоторое время назад были найдены несколько новых симптомов COVID-19, которые ранее не фигурировали в официальных справочниках. В частности, британские медики фиксируют у многих своих пациентов кожную сыпь — пурпурные бугорки на пальцах рук и ног, которые в некоторых случаях могут вызывать болезненные ощущения.

«Чаще всего подобные симптомы проявляются у молодых людей», — отметили ученые.

Президент отдела эпидемиологии и общественного здравоохранения Королевского медицинского общества Габриэль Скали констатировал, что COVID-19 довольно проблематично лечить, так как вирус оказывает воздействие на различные системы организма. Медик подтвердил, что у больных коронавирусом действительно могут образоваться язвы во рту. Помимо этого, из-за болезни периодически меняется цвет языка. Однако последнее может быть следствием плохой гигиены полости рта, курения или нездорового питания.