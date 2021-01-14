Чиновник потребовал фото выпавшего снега и письменное заявление от жителей, чтобы прислать трактор на его уборку

Глава муниципального образования в Саратовской области, обещал расчистить дорогу, однако почему-то потребовал предоставить фото и видео выпавшего снега, а также указать его количество.

Фото снега для чиновника

Работа в социальных сетях и мессенджерах в последнее время является широко рекламируемым способом прямой коммуникации власти с жителями и позиционируется этой самой властью, как одно из приоритетных направлений в вопросах ее открытости и устранения лишней бюрократии. Однако, как показывает практика, не всем чиновникам легко дается общение с жителями с помощью современных технологий.

Как сообщила жительница Нижнего Рейника Екатерина Лаврентьева, 9 января, после снегопада, жители поселка обратились в вайбере к главе Александровского МО Дмитрию Ночевному с просьбой почистить дороги. Чиновник обещал направить трактор, однако, почему-то потребовал предоставить фото и видео выпавшего снега, а также указать его количество.

«Это, конечно вызвало удивление, поэтому в личном сообщении я поинтересовалась у главы, почему, чтобы добиться уборки снега в поселке, жители должны предоставлять фото и видеоматериалы.

В тот же день от лица жителей Нижнего Рейника я оставила обращение по телефону в общественной приемной губернатора. Ночью трактор работал, однако после проведенных работ на дороге образовалась каша. И в результате на следующий день пошли повторные обращения от жителей уже в общей группе Александровского МО, в том числе от меня.

К моему недоумению Дмитрий Ночевный ответил, что лично от меня он теперь принимает общение только официально, в письменном виде. О таком странном поведении главы я задала вопрос в аккаунтах инстаграма губернатора области и администрации Саратовского района, с просьбой объяснить, на каком основании для расчистки территории необходимы письменное заявление, фото и видео.

Реакция на эти мои обращения со стороны Дмитрия Ночевного оказалась еще более странной. В общей группе муниципального образования он опубликовал официальный, на бланке, ответ за своей подписью на имя главы района, в котором отчитался об уборке снега, но кроме прочего, обвинил меня «в многолетней личной неприязни, оскорблениях, обвинениях и непонятных намеках». Однако, только благодаря настойчивости жителей снег в нашем поселке в итоге почистили, но осталось непонятным, почему обращения граждан вызывают такое раздражение у ответственного чиновника. На мой взгляд, неспособность выслушать и услышать, достаточно красноречиво характеризует уровень квалификации, отдельных людей, работающих во власти», - рассказала Екатерина Лаврентьева.

Предлагаем вашему вниманию скриншоты переписки чиновника с жителями.

Письменное заявление, пожалуйста

Источник: reporter64.ru