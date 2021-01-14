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Как подорожает аренда жилья из-за предложения Минстроя сделать рынок "прозрачным"

22:46 14.01.2021 Фото: pixabay.com
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Если квартиры будут сдаваться через ИП, налог составит 6%. Если же как частник — 13%. Приблизительно на эту величину и увеличится стоимость всех жилых помещений.

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В конечном счете налог просто войдет в стоимость аренды
Стоимость аренды жилья возрастет на 6-13% после 2021 года из-за предложения Минстроя сделать этот рынок более «прозрачным». Об этом предупредил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев, сообщила Общественная служба новостей.
По его мнению, цены могут подскочить в среднем на 10%. Однако граждане не поддержат этот законопроект и постараются найти новые способы обхода законодательства. Принудить риелторов передавать данные об арендодателях в налоговую почти невозможно, уверен Николаев.Он предположил, что с арендаторов будут брать 13 или 6%. Если квартиры будут сдаваться через ИП, налог составит 6%. Если же как частник — 13%. Приблизительно на эту величину и увеличится стоимость всех жилых помещений. По закону граждане обязаны платить эти налоги и сейчас.

«Но многие из тех людей, кто сдает квартиры сейчас, считают, что они не должны делиться с властью, так как уже уплатили все налоги. Так что точка зрения общества будет против этого закона. Поэтому для начала нужно создать общественное мнение», — рассказал аналитик.

Риелторы и агентства недвижимости знают почти каждого, кто сдает квартиры. Однако они не передают эти данные Минстрою и налоговой, что, в общем-то, и не обязаны делать. По этой причине Николаев предложил властям задуматься о создании государственной структуры, которая помогала бы людям с арендой. Это значит не просто забирать деньги, а включать стоимость в какие-то услуги. Например, создать список «белых» риелторов. Тогда люди охотнее начнут обращаться к ним, заявил специалист.

Ранее Минстрой заявил, что до конца 2021 года планирует подать в Госдуму законопроект, целью которого поставили сделать рынок аренды жилья более «прозрачным». Ведомство намерено ввести информационную систему учета договора найма жилья. Ее планируется объединить с системами ФНС для упрощения процедуры начисления и сбора налогов.

2021 аренда жилья возрастет налоги стоимость ФНС Госдума Минстрой
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