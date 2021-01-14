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Скончались 23 человека после прививки вакциной Pfizer от коронавируса

21:59 14.01.2021 Фото: pixabay.com
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Все летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом. Первыми в Норвегии прививки поставили постояльцам дома престарелых.

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Не спешите паниковать—все случаи произошли с пациентами старше 80 лет
В Норвегии скончались 23 человека, которых привили вакциной от американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech, сообщило норвежское агентство лекарственных средств.
Все летальные исходы зафиксировали среди пожилых людей старше 80 лет с ослабленным иммунитетом.
"Эти случаи не вызывают особой тревоги. Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем", — приводит телекомпания NRK слова представителя агентства Стейнара Мадсена.
Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, Институт национального здравоохранения несколько изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста, страдающих серьезными заболеваниями.
"Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний", — уточнили в ведомстве.
Вакцинация от коронавируса в Норвегии препаратом, разработанным BioNTech (распространением занимается Pfizer), началась 27 декабря, первыми прививки получили постояльцы домов престарелых в Осло. На сегодня в королевстве вакцинировали 25 тысяч человек.
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