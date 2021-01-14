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"Катюшу" вместо гимна России предложили исполнять на Олимпиаде российские спортсмены

22:31 14.01.2021 Фото: pixabay.com
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Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение утвердить санкции Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта на два года.

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Такие меры обусловлены санкциями  Всемирного антидопингового агентства

Комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России использовать вместо российского гимна на Олимпиаде песню "Катюша". Об этом рассказала председатель комиссии спортсменов ОКР, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

"Обсудили музыкальное сопровождение. У нас были разные варианты по поводу гимна, даже современные, но остановились на "Катюше", - сказала Великая.

Она добавила, что это очень известная песня, поэтому ее решили предложить на рассмотрение ОКР.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение утвердить санкции Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта. Было принято решение на два года лишить спортсменов из РФ права выступать на ЧМ, Олимпийских играх и Паралимпиадах под национальным флагом. На это время будет не разрешен и гимн.

вместо гимна Катюша олимпиада санкции Софья Великая
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