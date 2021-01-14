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Украл с карты через телефон у знакомой 10 000 рублей в кафе "Водолей" в Бердске и получил реальный срок молодой мужчина

21:35 14.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Приговор Бердского горсуда вступил в законную силу. Суд второй инстанции отклонил доводы апелляционной жалобы адвоката о суровости назначенного наказания.

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Вступил в силу приговор суда по делу о краже денег через мобильное приложение

В октябре 2020 года Бердский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего Артема Полозёнка. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области в среду.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).

В суде установлено, что 16 февраля 2020 года ранее судимый Полозёнок, находясь в кафе «Водолей» по ул. Горького в Бердске, используя сотовый телефон потерпевшей (девушка передала для перевода денежных средств), без ее согласия, через мобильное приложение перевел 10 тыс. рублей с банковского счета потерпевшей на свою банковскую карту.

Совершив хищение, мужчина с места преступления скрылся. В результате преступных действий потерпевшей причинен значительный ущерб.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности, наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств, суд первой инстанции назначил Полозёнку наказание по совокупности приговоров в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

С учетом правовой позиции прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, настаивавшем на законности состоявшегося обвинительного приговора, а также справедливости назначенного наказания, суд второй инстанции отклонил доводы апелляционной жалобы адвоката о суровости назначенного наказания.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Новосибирского областного суда приговор оставлен без изменения.

мобильное приложение признан виновным ущерб хищение Артем Полозёнок
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