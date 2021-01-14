14.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Уголь со взрывчаткой купила жительница частного дома в Новосибирской области

23:00 14.01.2021 Фото: 54.rosguard.gov.ru
0

Группа разминирования инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии с использованием служебной минно-розыскной собаки обезвредили взрывное устройство.

% name% title
Жительница Новосибирской области купила уголь для печи со взрывчаткой

Жительница Новосибирской области обнаружила взрывчатку в горе купленного угля. На место приехали саперы, сообщили в региональном управлении Росгвардии 14 января.

Дежурному управлению Росгвардии по Новосибирской области поступила информация о том, что в поселке Первомайский Колыванского района местная жительница обнаружила два подозрительных предмета цилиндрической формы. Для проверки информации по указанному адресу была направлена группа разминирования инженерно-технического отделения ОМОН.

Прибыв на место, специалисты Росгвардии с использованием служебной минно-розыскной собаки обследовали находку и идентифицировали ее как брикеты с капсюлечувствительным взрывчатым веществом. Обнаруженные предметы были признаны опасными в обращении. С соблюдением мер предосторожности они были вывезены в безопасное место и уничтожены накладными зарядами.

Данные брикеты обычно используют при добыче угля. Вероятно, они не разорвались и попали в общую кучу.

Взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Новосибирской области напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов следует обращаться в правоохранительные органы. Ни в коем случае нельзя самостоятельно их перемещать либо брать в руки.

взрывчатка саперы собаки уголь Росгвардия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Откуда взывчатка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

К чему снится ловить рыбу на удочку
23:20 14-01-2021
К чему снится ловить рыбу на удочку
Уголь со взрывчаткой купила жительница частного дома в Новосибирской области
23:00 14-01-2021
Уголь со взрывчаткой купила жительница частного дома в Новосибирской области
Как подорожает аренда жилья из-за предложения Минстроя сделать рынок "прозрачным"
22:46 14-01-2021
Как подорожает аренда жилья из-за предложения Минстроя сделать рынок
Скандальный аквапарк продадут за полцены, если не купят долг в 4 млрд рублей в Новосибирске
22:41 14-01-2021
Скандальный аквапарк продадут за полцены, если не купят долг в 4 млрд рублей в Новосибирске
"Катюшу" вместо гимна России предложили исполнять на Олимпиаде российские спортсмены
22:31 14-01-2021
Чиновник потребовал фото выпавшего снега и письменное заявление от жителей, чтобы прислать трактор на его уборку
22:27 14-01-2021
Чиновник потребовал фото выпавшего снега и письменное заявление от жителей, чтобы прислать трактор на его уборку
Луна февраль 2021: Лунный календарь и фазы луны
22:20 14-01-2021
Луна февраль 2021: Лунный календарь и фазы луны
Ипотечных кредитов на рекордные 4,2 трлн рублей выдали банки россиянам в 2020 году
22:19 14-01-2021
Ипотечных кредитов на рекордные 4,2 трлн рублей выдали банки россиянам в 2020 году
Тайна смерти актера: Спешил на годовщину своей свадьбы Дмитрий Гусев
22:09 14-01-2021
Тайна смерти актера: Спешил на годовщину своей свадьбы Дмитрий Гусев
Скончались 23 человека после прививки вакциной Pfizer от коронавируса 3
21:59 14-01-2021
Скончались 23 человека после прививки вакциной Pfizer от коронавируса