Уголь со взрывчаткой купила жительница частного дома в Новосибирской области

Жительница Новосибирской области купила уголь для печи со взрывчаткой

Жительница Новосибирской области обнаружила взрывчатку в горе купленного угля. На место приехали саперы, сообщили в региональном управлении Росгвардии 14 января.

Дежурному управлению Росгвардии по Новосибирской области поступила информация о том, что в поселке Первомайский Колыванского района местная жительница обнаружила два подозрительных предмета цилиндрической формы. Для проверки информации по указанному адресу была направлена группа разминирования инженерно-технического отделения ОМОН.

Прибыв на место, специалисты Росгвардии с использованием служебной минно-розыскной собаки обследовали находку и идентифицировали ее как брикеты с капсюлечувствительным взрывчатым веществом. Обнаруженные предметы были признаны опасными в обращении. С соблюдением мер предосторожности они были вывезены в безопасное место и уничтожены накладными зарядами.

Данные брикеты обычно используют при добыче угля. Вероятно, они не разорвались и попали в общую кучу.

Взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Новосибирской области напоминают, что при обнаружении подозрительных предметов следует обращаться в правоохранительные органы. Ни в коем случае нельзя самостоятельно их перемещать либо брать в руки.