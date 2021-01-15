Детская для 2, 3 и 4 детей для «Папа Карло», легко!

Самые различные цветовые решения, масса стильных идей для детских и качественные материалы, безопасные для деток, все это - в Папа Карло.

Папа Карло обязательно поможет спланировать, многофункциональную, красивую и практичную мебель для детской комнаты

Если у вас один, два или сразу много сорванцов, которые бегают и весело шумят по дому, им обязательно необходим маленький уголок, где после веселых игр они смогут отдохнуть и восстановить силы.

Папа Карло обязательно поможет спланировать, многофункциональную, красивую и практичную мебель для детской комнаты, где ребенок сможет максимально комфортно учиться, играть и отдыхать.

Самые различные цветовые решения, масса стильных идей для детских и качественные материалы, безопасные для деток, все это - в Папа Карло.

Наш адрес: г. Бердск, ул. Линейная, 5/2

Номер телефона: 8-913-737-73-72; 8-923-159-36-98

Источник: Раздел "Папа Карло" корпусная мебель под заказ на сайт Весь Бердск