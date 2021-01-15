Отбеливание в Дентал-Сервис - это эстетическая бомба

Вы будете поражены, какой мощный потенциал несет в себе ваша улыбка. Предупреждаем, это вызывает привыкание!

Стоматологическое лечение в клиниках Дентал-Сервис абсолютно не связано с риском заражения опасными вирусами, в том числе и COVID-19

Используем надежные, проверенные системы отбеливания. Ответ-

ственно готовим зубы к процедуре. Соблюдаем стандарты. Добива-

емся максимального результата в цвете и учим его поддерживать.

Современное отбеливание — эстетическая бомба. Очень быстро, очень круто. Вау-эффект обеспечен. Если вам уже есть 18, смело рекомендуем попробовать. Вы будете поражены, какой мощный потенциал несет в себе ваша улыбка. Предупреждаем, это вызывает привыкание :) Поддерживать прекрасную белизну после кабинетного отбеливания, к счастью, просто. Для этого даже не нужно обращаться в клинику, достаточно проводить домашнее отбеливание раз в полгода. Стоматологи могут выдохнуть: теперь это еще и абсолютно безопасно. Прошли времена, когда отбеливание было сомнительной процедурой (да красиво, но нет, не слишком полезно для эмали). Подводные камни тем не менее есть. Безопасной и безболезненной для зубов процедура отбеливания в клинике будет, если, во-первых, выбирать среди надежных систем отбеливания и, во-вторых, врач уделит должное внимание подготовке зубов к отбеливанию.

По-хорошему удивим - О!тбелим

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Источник: Раздел Стоматологической клиники Дентал-Сервис на сайте Весь Бердск