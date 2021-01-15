15.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом

"Мебель-Комфорт": Давно мечтаете о барной стойке на собственной кухне? Пора исполнять мечты

09:42 15.01.2021 Фото: Мебель-Комфорт
0

Барная стойка это всегда преображение вашей кухни. В маленькой квартире она поможет сэкономить место и с успехом заменит обеденный стол.

% name% title
"Мебель-Комфорт" предлагает разные виды барных стоек для заказных кухонь

"Мебель-Комфорт" предлагает разные виды барных стоек для заказных кухонь.

Самые различные стилистические решения, размеры и материалы для вашей барной стойки можно заказать в нашей торгово-производственной фирме.

Барная стойка это всегда преображение вашей кухни. В маленькой квартире она поможет сэкономить место и с успехом заменит обеденный стол, а в большой станет отличной стилистической изюминкой и дополнит пустое пространство. Плюс барной стойки - еще одна рабочая поверхность.

Существуют выдвижные барные стойки, которые превращаются в большой обеденный стол, и не нужно бояться, что вся семья не поместиться за ней, это старые убеждения. Современные барные стойки способны взять на себя огромное количество функционала кухни, стоит только углубиться в этот вопрос, и отговорить вас от покупки стильной и современной барной стойки в "Мебель-Комфорт" будет просто не возможно.

Мебель-Комфорт" это:

- Кухни на заказ
- Стеновые панели с фотопечатью
- Обеденные зоны
- Шкафы-купе, двери-купе на заказ
- Мягкая мебель в наличии и под заказ

г. Бердск, ТЦ «Гермес», 2 этаж

Мебель-Комфорт предлагает кредит от 6 месяцев до 3-х лет, банки партнеры: Почта-банк, Ренессанс, Русфинанс, ОТП, Русский стандарт, так же имеется рассрочка через банк.

Телефон: 8-913-010-67-08

Источник: Раздел Мебель-Комфорт на сайте Весь Бердск

барная стойка кухни на заказ мебель на заказ в Бердске Мебель-Комфорт
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Мечтаете о барной стойке?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Житие Святого Серафима Саровского в праздник преставления 15 января 2021 года
10:20 15-01-2021
Житие Святого Серафима Саровского в праздник преставления 15 января 2021 года
БердскЭлектрическая грелка убила пару пенсионеров в Бердске. Подробности пожара на ул. Красная Сибирь
10:18 15-01-2021
Электрическая грелка убила пару пенсионеров в Бердске. Подробности пожара на ул. Красная Сибирь
Прогноз матча Динамо - Сибирь 17 января 2021
10:15 15-01-2021
Прогноз матча Динамо - Сибирь 17 января 2021
БердскПФР обновил сайт с 15 января 2021. Прямая ссылка на Пенсионный фонд
10:14 15-01-2021
ПФР обновил сайт с 15 января 2021. Прямая ссылка на Пенсионный фонд
БердскБросила 5-месячного малыша в такси наркоманка Люся из Искитима. Таксист спас ребенка, а мать поместили в психушку
10:04 15-01-2021
Бросила 5-месячного малыша в такси наркоманка Люся из Искитима. Таксист спас ребенка, а мать поместили в психушку
БердскСгорели на пожаре супруги-пенсионеры в доме по ул. Красная Сибирь в Бердске. В смертях виновна электрическая грелка
09:51 15-01-2021
Сгорели на пожаре супруги-пенсионеры в доме по ул. Красная Сибирь в Бердске. В смертях виновна электрическая грелка
5 наставлений преподобного Серафима Саровского на жизнь для каждого верующего человека в праздник Святого 15 января 2021 года
09:50 15-01-2021
5 наставлений преподобного Серафима Саровского на жизнь для каждого верующего человека в праздник Святого 15 января 2021 года
Арестовали за мошенничество с медоборудованием бизнесмена в Красноярске
09:45 15-01-2021
Арестовали за мошенничество с медоборудованием бизнесмена в Красноярске
"Мебель-Комфорт": Давно мечтаете о барной стойке на собственной кухне? Пора исполнять мечты
09:42 15-01-2021
БердскКомпания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме
09:36 15-01-2021
Компания ООО «ФМ-Сервис» ведет набор сотрудников в Бердске и Искитиме